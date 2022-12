Assemblea sindacale all'Inps, possibili disagi agli sportelli

CAMPOBASSO. La Direzione Provinciale Inps di Campobasso informa, che venerdì prossimo, 9 dicembre 2022, potrebbero verificarsi dei disservizi agli sportelli di ricevimento del pubblico per una assemblea sindacale del personale. Non verrà pertanto garantito il normale flusso di informazioni per chiusura degli sportelli operativi e dello sportello di orientamento /prima accoglienza tranne quello degli ammortizzatori sociali.

Si comunica che saranno garantiti gli accessi già programmati per le visite mediche e gli accertamenti sanitari.

A renderlo noto il direttore provinciale Orlando Picca.