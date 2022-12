Cordoglio nel mondo scolastico e musicale: addio al professor Alessandro Di Palma

TERMOLI. Musicista apprezzato e docente stimato, ha reso sgomenti i tanti che lo apprezzavano la notizia della scomparsa del professor Alessandro Di Palma.

«Carissimo professore e amico Alessandro Di Palma.

Questo scherzo sotto Natale proprio non ce lo aspettavamo da te.

Quando ci siamo conosciuti tanti anni fa, siamo entrati subito in empatia. Una persona speciale sei stato per tanti ragazzi, per noi i tuoi amici, i tuoi colleghi soprattutto Gianluca, Basso gli altri due Punti di Valore che con te formavano un terzetto di professionisti che c’invidiavano in molti.

Quello che siete stati capaci di mettere in piedi voi tre, non so quanti sarebbero stati in grado di farlo in modo entusiasmante come lo avete fatto voi. I bambini, e sappiamo quanto sia difficile tenere a bada dei piccoli, cosi eppure la vostra pazienza e la vostra professionalità ha sfondato, sono il vostro capolavoro.

Quello che mi ha stupito tre anni fa, di questi giorni, al concerto di Natale nella chiesa di San Francesco, aver assistito all’esibizione del nuovo coro Punto di Valore, formata da donne, mogli, imprenditrici, casalinghe, impiegate trasformate prelevandole dalla loro vita quotidiana e creato coriste.

Alessandro, meno di un mese fa, pochi giorni dopo che è precipitato tutto, ci eravamo sentiti al telefono e in te notavo sempre l’entusiasmo per quello che stavi facendo.

Mi avevi reso partecipe di quello che stavate facendo a scuola, stavate facendo la votazione per eleggere il “Parlamentino”. E mi hai detto “Poi Michele ce lo fai un articoletto vero?”, io ti risposi “ci mancherebbe altro, poi se a chiedermelo sei tu Alessandro è obbligo”.

Ti rispondevo sempre così e tu mi rendevi sempre partecipe delle tue iniziative con gli alunni.

Dalla tua voce e dall’entusiasmo profuso, nulla faceva presagire che pochi giorni dopo succedesse l’inferno. Avevo spronato anche la mia signora a fare le audizioni per il coro delle donne, perché sapevo della vostra professionalità e quando venne e voi l’accoglieste nel coro, lei era felice come una bimba che superava l’esame di scuola e la prima cosa che mi disse fu “bravissimi i maestri, ma Alessandro è davvero una bravissima persona oltre che un ottimo maestro”.

Adesso che dovevamo essere tutti allegri e felici per l’avvicinarsi del Natale, quanto ti è accaduto non è giusto. A volte quando succedono queste cose ti poni delle domande, ma la bontà divina è cieca, non vede chi meriterebbe altre chance nella sua vita.

Perché privarlo di queste gioie terrene così giovane, sì a volte potrà sembrare peccato solo il pensarlo, ma è proprio ingiusto che accadono queste cose.

Alessandro tu come anche Basso e Gianluca, mi avete fatto amare il vostro lavoro.

Tu Alessandro, durante il lockdown hai fatto in modo con i miei collegamenti in diretta Facebook di conoscere una per una le straordinarie donne del coro, la cosa mi ha appassionato ancora di più e non vedevamo l’ora di rivederle live.

Cosa accaduta l’estate scorsa e fu un trionfo. Proprio da lì mia moglie s’innamorò del coro che gli fece prendere la decisione di partecipare. Grazie Alessandro di avermi onorato della tua amicizia come grazie anche a Basso e Gianluca. Oggi per loro sarà devastante la tua scomparsa, ma sono certo che il gruppo da qui in avanti saprà onorare la tua memoria continuando in nome tuo, perché il Punto di Valore non può e non deve morire, perché è certo che tu non lo vorresti.

Con la tua benevolenza da lassù saprai spronare tutti e anche guidare come sapevi fare qui alla grande verso nuovi traguardi tutti loro.

Ora abbiamo anche un po’ d’invidia perché gli Angeli che ti accoglieranno in Paradiso avranno un vero maestro che insegnerà loro a cantare in modo celestiale molto meglio di come facevano prima.

Ciao buon viaggio Ale, un abbraccio alla tua dolce metà e i tuoi pargoli che sapranno senza dubbio guardare aventi con i tuoi occhi a guidarli verso il bene».

Galleria fotografica