Ancora grane sulla differenziata dell'Unione dei Comuni, stato di agitazione della Fiadel

LARINO. Tornano agitate le acque sindacali sull’appalto dell’igiene urbana nell’Unione dei Comuni Basso Biferno. A distanza di quasi 5 mesi dalla precedente, ancora uno stato di agitazione è stato proclamato dai dipendenti iscritti alla Fiadel Molise, circa l'85% dell'organico di 60 dipendenti della società Impregico S.r.l. gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nella commessa dei comuni del Basso Biferno.

«In data 23 agosto 2022, presso la sede dell’Unione dei comuni, era stato siglato un verbale di accordo tra la nostra sigla e la società Impregico S.r.l. con seguente revoca dello stato d’agitazione proclamato il 16/08/2022 – riferisce il segretario Aly Soliman - nel citato verbale, la società Impregico S.r.l. aveva assunto dei precisi impegni da adempiere e verbalizzare all’incontro tra le parti che avrebbe dovuto avere luogo entro la seconda decade di settembre 2022; Gli impegni assunti erano i seguenti: automezzi idonei e specifici alla raccolta Porta a Porta; l’eccessivo carico di lavoro a cui vengono sottoposti i lavoratori; la verifica dei carichi di lavoro; la situazione pietosa in cui versano i centri di raccolta nei comuni interessati e la mancanza all’interno degli stessi di servizi igienici e gabbiotti riparatori dal sole, pioggia e freddo; la corretta applicazione delle norme di sicurezza e tutela dell’integrità e della salute dei dipendenti sul luogo di lavoro; il rispetto del Ccnl in materie di passaggio con tutti i diritti acquisiti e maturati; il rispetto dell’art. 77 del d.lgs. n° 81/2008, del contratto d’appalto nonché all’art. 66 lettera A comm.1 del Ccnl del settore in materie di fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) ed in particolare: il mancato lavaggio dei Dispostivi di protezione individuale a carico del datore di lavoro; locali idonee adibiti a spogliatoi, docce, bagni igienici e capienti armadi con distinti percorsi sporco/pulito, sala riunione sindacale; una corretta informazione e relazione Sindacali/aziendali, attraverso incontri periodici programmati o a richiesta di una delle parti, per discutere in materie di modalità d’attuazione del programma operativo, dell’utilizzo del personale nelle varie mansioni, dell’assunzione del personale a termine, di eventuali servizi pomeridiani e festivi, della situazione dei mezzi e del fattore dei rischi per il mono operatore di raccolta. Inoltre, la stessa Impregico aveva dichiarato di avere nella propria disponibilità tutto il Tfr maturato, dai lavoratori, sotto la gestione del cedente “uscente” Giuliani Environment S.r.l. e che nel caso di richiesta d’anticipo da parte dei lavoratori sarebbe bastato solo la domanda corredata da documenti giustificativi. Ad oggi la società Impregico S.r.l. ha disatteso tutti gli impegni sopraelencati non dando alcuna risposta nel merito alla scrivente; tre lavoratori avevano inoltrato le richieste urgente, corredate, di anticipo del Tfr; tuttavia a distanza di oltre 2 mesi l’Impregico non ha ancora provveduto a liquidare il dovuto ai richiedenti; gli effetti giuridici ed economici, nei confronti di Tekneko, Giuliani e Impregico, della sentenza della corte d’appello di Campobasso del 01/07/2022 e, sopratutto, alla luce delle motivazioni di essa che non lasciano alcuni dubbi sulla legittimità del pieno diritto ai lavoratori del riconoscimento del cnl Fise/assoambiente; in seguito alla sentenza di cui sopra, dalla società Impregico non abbiamo avuto alcuna risposta in merito alla nostra proposta di un accordo bonario – a costo zero – di applicare nella commessa appaltata un unico Ccnl specifico del settore ovvero il Fise/Assoambiente. Accertata la piena responsabilità dell’ente appaltante in termine di mancata sorveglianza e controllo sull'operato del gestore Tekneko e successivo, ed in particolare la corretta e regolare applicazione degli adempimenti di quanto è previsto dal capitolato d’appalto. L’attività lavorativa (raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti) è stata classificata dal codice Ateco come attività ad alto rischio. Ai sensi di quanto è previsto dal contratto d’appalto, il servizio prestato è classificato tra i servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e che per nessuna ragione dovrà essere interrotto o abbandonato; tutto quanto sopra premesso, visto, accertato e considerato; si proclama lo stato d’agitazione di tutti i dipendenti iscritti della società Impregico S.r.l. commessa dei comuni del basso Biferno a far data della presente. Chiediamo ai sensi della legge N. 146 del 12 Giugno1990, integrata con la legge n° 83 del 2000 che regola il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, alla società Impregico S.r.l. una convocazione urgente, entro e non oltre la data del 15/12/2022, per il tentativo di conciliazione, l’inizio procedura di raffreddamento, onde evitare la richiesta di convocazione, delle parti, al prefetto di Campobasso, di cui alla legge 146/1990 per scongiurare la proclamazione dello sciopero».