Il Tar sospende il decreto del commissario Toma, accolta l'istanza del Gemelli Spa

TERMOLI. Poche ore dopo la pubblicazione della nostra intervista al presidente-commissario Donato Toma, in materia di sanità, il Gemelli Molise ottiene un punto e una pronuncia a suo favore nella sede del Tar Molise. Il presidente del Tribunale amministrativo regionale ha emanato un Decreto presidenziale, in audita altera parte con il quale sospende l’efficacia del Decreto Commissariale n. 35 del 27.10.2022 e gli atti conseguenti. Il decreto del Tar stabilisce che il Gemelli Molise debba “rimanere in condizione di eseguire, per il Servizio sanitario, le seguenti prestazioni: prestazioni cosiddette salvavita; prestazioni di ricovero con classe di priorità “A” o superiore; assistenza ai pazienti in terapia intensiva o bisognevoli di ricovero postoperatorio”.

L’istanza cautelare mirava all'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto commissariale n. 35 del 27.10.2022 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto “Definizione dei livelli massimi di finanziamento per

l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogabili dagli operatori privati accreditati con il servizio sanitario regionale, per l'anno 2022”, ivi incluso l'Allegato n. 1 - Documento Tecnico del Gruppo di Lavoro - e dell'Allegato n. 2 - schema di “Contratto per l'acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie” per l'anno 2022, comunicati alla ricorrente con nota della Regione Molise – Direzione Salute n. prot. 181153 del 28.10.2022 avente ad oggetto “Decreto del Commissario ad acta n. 35 del 27 ottobre 2022 - “Definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogabili dagli operatori privati accreditati con il servizio sanitario regionale, per l'anno 2022”. Trasmissione” e di ogni atto a esso consecutivo e connesso; dello schema di “Contratto per l'acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie” per la ricorrente per l'anno 2022 e della nota di trasmissione della Regione Molise – Direzione Salute n. prot. 183166 del 2.11.2022 avente ad oggetto “DCA 35 del 27/10/2022 - “Definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogabili dagli operatori privati accreditati con il servizio sanitario regionale, per l'anno 2022”. Trasmissione” e di ogni atto a esso consecutivo e connesso; del provvedimento della Regione Molise – Direzione Salute n. prot. 200367 del 1.12.2022 avente ad oggetto “Decreto del Commissario ad acta n. 35 del 27 ottobre 2022 - “Definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'acquisto di N. 00342/2022 REG.RIC. prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogabili dagli operatori privati accreditati con il servizio sanitario regionale, per l'anno 2022”. Comunicazione” con cui la Regione rendeva noto che “non si provvederà ad accettare e contabilizzare le fatture emesse da codesta struttura e afferenti alle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate nell'ultimo bimestre dell'anno 2022”.

Il presidente del Tar Molise, in estrema sintesi, a seguito degli atti impugnati, e per il fatto che essa ha già esaurito il proprio budget per l’anno in corso –fissato, peraltro, solo dal recente decreto n. 35 le venga di fatto prelusa (indipendentemente dalla circostanza della sottoscrizione, da parte sua, del proposto accordo contrattuale per l’anno 2022) l’erogazione di qualsiasi prestazione, per il Sistema sanitario regionale e nazionale, nella parte terminale, ritenuto che gli atti investiti dall’impugnativa determinino oggettivamente un impatto gravemente pregiudizievole sulle attività della società ricorrente e sulle garanzie per l’utenza; richiamata l’esigenza di fondo di contemperare la necessità del contenimento della spesa pubblica con quella di non far venir meno, nell’offerta all’utenza, la continuità di un nucleo minimo di prestazioni sanitarie essenziali; considerato che la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare corredante il ricorso non potrà aver luogo che alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023; ritiene che l’istanza in esame è suscettibile di parziale accoglimento, nei ristretti limiti entro i quali possa reputarsi esistente il requisito della estrema gravità e urgenza; Ritenuto, all’esito di una valutazione debitamente comparativa degli interessi in conflitto, che per l’arco di tempo dal 7 al 31 dicembre 2022 la ricorrente debba interinalmente rimanere in condizione di eseguire, per il Servizio sanitario, le seguenti prestazioni:

- prestazioni c.d. salvavita;

- prestazioni di ricovero con classe di priorità “A” o superiore;

- assistenza ai pazienti in terapia intensiva o bisognevoli di ricovero post operatorio;

Rilevato, pertanto, che l’efficacia giuridica degli atti oggetto di gravame debba essere immediatamente sospesa per la parte in cui tali atti inibiscono anche l’esecuzione delle prestazioni appena indicate; accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente nei limiti di cui in motivazione, con efficacia per le prestazioni che verranno rese a partire dalla pubblicazione del presente decreto e fino a tutto il 31 dicembre del 2022.