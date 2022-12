I ragazzi di Christmas in Europe fanno tappa a Larino

LARINO. Grande accoglienza a Larino per gli oltre 130 tra docenti, studenti e studentesse giunti da tutta Europa in Molise. All'Istituto Alberghiero "Federico di Svevia" di Termoli va in scena in questi giorni il programma di iniziative "Christmas in Europe", un progetto internazionale che ha coinvolto 18 istituiti alberghieri appartenenti al circuito Aeht e provenienti da Croazia, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Turchia, ospitati fino al 9 dicembre nella città adriatica.

Due gruppi di circa 70 persone, il 6 e il 7 dicembre, hanno potuto ammirare la bellezza di Larino, il suo Parco Archeologico, Villa Zappone e l'Anfiteatro, il centro storico con le sue chiese, la Cattedrale, il Palazzo Ducale e i suoi musei. Hanno avuto modo di degustare l'olio evo presso la Cooperativa Olearia Larinese e di ammirare alcune delle "Luminarie di Larino" parzialmente accese in anteprima, per l'occasione, dai volontari di Larino nel Cuore.

In conclusione, il sindaco di Larino Giuseppe Puchetti ha voluto omaggiare, nella Sala Freda del Palazzo Ducale, ogni scuola europea con un piccolo mazzo di fiori di carta, quelli che addobbano i carri durante la festa di San Pardo. Storia, arte, olio e tradizione: la città frentana ha incantato tutti, ragazzi e insegnanti, e ognuno di loro porterà con sé un piccolo pezzo di Larino in giro per il mondo.

Galleria fotografica