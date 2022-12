In piazza Monumento la raccolta fondi sulla Fibrosi Cistica

TERMOLI. Approderà in piazza Monumento, domenica prossima, 11 dicembre, la campagna promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Abruzzo, che sarà a Termoli per sensibilizzare e raccogliere fondi per la Fibrosi Cistica.

«Troverete meravigliosi peluche della Trudi da poter acquistare, con l'intero ricavato che verrà devoluto all'ospedale di Atri, unico centro specializzato Abruzzese. Saremo in piazza dalle ore 9 alle 20», ci ha annunciato Sara Spadanuda.

La fibrosi cistica (in passato chiamata mucoviscidosi) è una malattia in genere grave, presente dalla nascita in quanto dovuta a una mutazione del gene Cftr. Chi nasce malato ha ereditato sia dal padre sia dalla madre una copia del gene mutato. Padre e madre sono, quasi sempre senza saperlo, portatori sani di una copia di tale gene, che normalmente determina la sintesi di una proteina chiamata Cftr (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), deputata al regolare funzionamento delle secrezioni di molti organi. Tale proteina funziona poco o per niente in chi nasce con la doppia copia del gene mutato. In Italia c’è un portatore sano ogni 30 persone circa. La coppia di portatori sani, a ogni gravidanza, ha una probabilità su quattro di avere un figlio malato, cioè con due copie del gene mutato.