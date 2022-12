In cima alla fede, l'omaggio floreale alla Madonnina si rinnova nel giorno di festa

L'omaggio floreale alla Madonnina

TERMOLI. Si rinnova l’omaggio floreale alla Madonnina da parte dei Vigili del fuoco, della diocesi di Termoli-Larino e l'amministrazione comunale.

Un momento sentito e partecipativo è stato quello di questa mattina vissuto dalla comunità a piazza Regina Elena, che ha visto un nutrito gruppo di cittadini seguire questo momento di preghiera dedicato alla madre di nostro Signore. Ha officiato la benedizione don Benito Giorgetta, parroco di san Timoteo coadiuvato da don Gabriele Mascilongo, parroco della Cattedrale.

Don Benito ha ricordato quanto è stato significativo e importante il coraggio della giovanissima Maria che ancora adolescente ha accettato un dono così immenso da parte dell’Altissimo. E lo ha ricordato con queste parole: “Dio che in molti modi e nei tempi antichi aveva parlato ai Padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio che ha stabilito erede per mezzo di tutte le cose. Un giorno, un angelo emissario di Dio silenziosamente entrò nella sacralità di una casa dove abitava una fanciulla. La salutò in modo incomprensibile ed ancora più difficile fu il compito al quale le chiede di aderire. Diventare la madre di Dio. Lei stessa ammise che fu molto turbata e si domandò che senso avesse un saluto come quello. Un peso immenso depositato nel cuore di una fanciulla non preparata, ma per Dio era il terreno fertile per accogliere la sua santità.”

È proprio questo che ci ricorda l’Immacolata Concezione, un atto di coraggio, una sfida per l’umanità tutta, portata avanti con coraggio da una giovane fanciulla, che ha cambiato le sorti del mondo.

Presente al momento di preghiera i vigili del fuoco che hanno depositato -salendo sulla scala fino alla cima della colonna- un omaggio floreale dinanzi la statua della Madonnina presente sulla piazza. Presente anche l’associazione di volontariato Sae 112, presenti tra le istituzioni: il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano, l’assessore all’ambiente Rita Colaci e Luciano Paduano.