Cosib accelera sul progetto di completamento del depuratore consortile

TERMOLI. Negli atti di programmazione del Cosib grande rilevanza è stata data, anche in virtù delle novità che risiedono nei fondi Cipe e nelle opportunità connesse alla Zes, al miglioramento del sistema di depurazione consortile per un costo complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro e tempi di realizzazione di 24 mesi. Questo quanto fu annunciato lo scorso 6 maggio, nella conferenza stampa tenuta dal presidente dal direttivo del Cosib nell’auditorium. Ebbene, la struttura dell’ente pubblico economico è andata avanti e si è giunti all’affidamento dell’appalto da quasi 2,25 milioni di euro. L’intervento è stato approvato nell’ambito del Piano Economico e Finanziario per l'esercizio 2022, licenziato dal Consiglio generale.

Due i milioni di euro finanziati. Con deliberazione di comitato direttivo n.106 del 17/09/2021 è stato approvato il quadro economico rimodulato del Progetto di fattibilità tecnica ed economica nell’importo complessivo di € 2.254.155,49, di cui 254.155,49 a carico del Cosib. Nel corso dell’estate si è proceduto alla progettazione definitiva, esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, affidati al Rtp “ing. Domenico D’Onofrio (capogruppo mandatario), Nrg Plus srl, ing. Luigi Colangelo, ing. P.I. Fabio D’Onofrio”. La relazione geologica è stata affidata a Giancarlo De Lisio. Trascorrono alcuni mesi e si arriva all’approvazione del progetto definitivo, avvenuto a ottobre, con una delibera presidenziale e una delibera del Direttivo.

Ora è necessario e urgente procedere con l’indizione della gara d’appalto per la realizzazione dei lavori in titolo stante il termine per il raggiungimento dell’obbligazione giuridicamente vincolante fissato al 31/12/2022 pena la perdita del finanziamento; l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e vantaggiosa per l’Ente; l’importo dei lavori a base di gara è pari ad euro 1.692.042,30 di cui € 1.675.701,79 per lavori soggetti a ribasso e € 16.340,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. di legge; i concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, presso le aree dove deve svolgersi il lavoro, in quanto detto adempimento risulta strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell’appalto da affidare; l'appalto, per tipologia ed entità dell'importo, non è frazionabile in lotti.