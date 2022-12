Il cordoglio del mondo scolastico per la scomparsa del professor Alessandro Di Palma

TERMOLI. La segreteria regionale, i componenti del direttivo e le Rsu della Flc-Cgil Molise, partecipano al cordoglio della famiglia, degli amici e di tutta la comunità scolastica dell’Istituto comprensivo “Maria Brigida” di Termoli per la perdita del compianto professor Alessandro Di Palma. «Ricorderemo Alessandro come docente, come artista e come uomo pronto a mettersi a disposizione in tutti i campi, anche come componente dell’assemblea generale regionale della Flc-Cgil e rappresentante dei lavoratori della sua scuola.

Una perdita per tutta la comunità scolastica molisana, a cui Alessandro ha dato lustro con il suo impegno e la sua riconosciuta professionalità. Ciao, Alessandro, che la terra ti sia lieve». Per il docente e musicista diversi gli attestati di cordoglio: «Ciao Alessandro, siamo a porgerti l'ultimo saluto insieme ai nostri bambini, che amorevolmente e professionalmente hai accompagnato durante le manifestazioni canore di Natale e fine anno. Vogliamo immaginarti come ti hanno sempre visto i nostri piccoli alunni, un mago dalle cui delicate movenze delle mani, sgorga una polvere magica che avvolge tutti in un canto melodioso. Buon viaggio Alessandro, che la terra ti sia lieve... le Maestre di via Cina dell'Istituto Comprensivo Maria Brigida».