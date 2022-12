"Vite in gioco", prosegue la campagna della Casa dei Diritti nelle scuole

TERMOLI. La ludopatia, ormai, è una vera e propria patologia che, in molti casi, porta a situazioni che sfociano nel tragico epilogo.

Il gioco d’azzardo, legale e purtroppo nel sommerso dell’illegalità, sta raggiungendo picchi davvero impensabili.

I dati che vengono forniti dagli enti preposti, regione per regione, città, paesi sono davvero allarmanti.

A Termoli l’ultimo dato del 2017 dice che sono stati giocati 55 milioni di euro. In pratica facendo la media degli abitanti e la somma totale che viene spesa per il gioco d’azzardo, equivale a una spesa totale che potrebbe rinvigorire le casse del comune per un anno.

A Termoli l’onorevole Laura Venittelli, con l’associazione la Casa dei diritti, sta tenendo in vari istituti del basso Molise incontri e dibattiti per mettere in guardia i giovani che sono i più esposti al fenomeno. Soprattutto per l’uso smodato di Internet e corrispettivi. Incontri che speriamo possano centrare l’obiettivo, se non di eliminare il problema totalmente almeno limitarlo.

Purtroppo, sul gioco sommerso e illegale, hanno allungato da sempre le mani le associazioni malavitose, per questo il fenomeno è sempre più vasto.

La Casa dei diritti è a disposizione gratuitamente, telefonando al numero verde 800661501 vi risponderanno dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 dalle 15 alle 20. Indirizzo email: tiascolto@lacasadeidiritti.it

