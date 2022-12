In Piazza Monumento inaugurato il Villaggio natalizio

Inaugurazione del Villaggio Natalizio a Termoli

TERMOLI. Un momento di gioia e di convivialità che ha attirato un nutritissimo gruppo di cittadini -grandi e piccini- che hanno seguito l’evento inaugurale del calendario natalizio termolese. Perché con questo primo evento si è dato avvio alle festività.





Musica, ballo, aggregazione e divertimento nella proposta che per il Natale 2022 vede il Comune di Termoli sposare l'attività del Laser Tag Club, in collaborazione con l’istituto comprensivo Oddo Bernacchia: in piazza Monumento l’assessore al bilancio Giuseppe Mottola, l’assessore alle politiche sociali Silvana Ciciola e l’assessore all’ambiente Rita Colaci.





Dopo l’esibizione di giovani allievi sulle note delle musiche natalizie è stato acceso l’albero di fronte Piazza Vittorio Veneto. Subito dopo l’accensione c’è stata l’esibizione canora delle classi quinte dell’Istituto Oddo Bernacchia, presente per l’occasione anche la dirigente, la professoressa Rosanna Scrascia.





Alle spalle della piazza e di fronte l’istituto scolastico sono stati inaugurati anche due gonfiabili con giochi per adulti e bambini: il primo per il laser game e un altro con la realtà virtuale con VR club, che sarà possibile visitare anche nelle prossime settimane, così da concedersi momenti di svago fino a gennaio.

