Dopo il malore, Di Pardo: «Grazie al personale del San Timoteo, i reparti aperti salvano la vita»

PETACCIATO. «Siete stati in tanti a telefonarmi, scrivermi, a chiedere di me ai miei famigliari e colleghi amministratori. Mi avete fatto sentire coccolato! Grazie. Presto ci rivedremo a Petacciato.

Ps: vi avevo raccomandato di utilizzare l’acqua con parsimonia e, come sono mancato 2 giorni, avete esagerato». Con questo post, ieri sera, il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, ha suscitato viva curiosità e l'aggettivo non è usato a caso, affatto.

Si conclude con un pizzico di ironia la disavventura che il primo cittadino e presidente del Cosib ha subito nella notte tra lunedì e martedì scorso, quando ha avuto un malore e solo la prontezza di recarsi subito al Pronto soccorso ha permesso di uscirne indenni. Il suo quadro clinico si è stabilizzato e in questi giorni di degenza i controlli hanno confortato la situazione e il relativo decorso.

«Un ringraziamento al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, all’Emodinamica e all’Utic. Episodi come il mio, e ho portato la vita a casa grazie a questo, dimostrano come questi reparti non possono e non devono restare chiusi. Termoli, Isernia, Campobasso, devono avere una emodinamica h24», il messaggio che Di Pardo vuole lanciare, concetto molto chiaro e netto.

Buona guarigione a Roberto Di Pardo.