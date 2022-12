Addobbi natalizi a Montenero con le parole del poeta Emilio Ambrogio Paterno

Addobbi natalizi a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Nella festività dell'Immacolata Concezione in tutti i Comuni sono state inaugurati gli addobbi di Natale, naturalmente anche a Montenero di Bisaccia.

Come precisa la sindaca, Simona Contucci: «Anche per noi quest’anno qualche azione di razionalizzazione della spesa e di cambiamento. Abbiamo deciso di allestire in maniera sobria gli ingressi del paese e la rotatoria di piazza della Libertà che riqualificheremo all’inizio del nuovo anno oltre al tradizionale datario; per la prima volta utilizzeremo delle proiezioni natalizie con un richiamo al nostro patrimonio culturale: una frase tratta dalla poesia ‘Natale’ di Emilio Ambrogio Paterno accompagnerà tutte le feste; le altre immagini trasmesse invece, verranno rinnovate nel corso del periodo natalizio.

La zona del bellissimo presepe sarà illuminata anche grazie ad un contributo della regione Molise attraverso il Bando ‘Turismo e Cultura’ sezione ‘Grandi Eventi’. Continuano invece le iniziative ‘Illuminiamo Montenero’ e ‘Vetrine di Natale’ che sono pensate soprattutto per dare una spinta all’idea di comunità e per incentivare agli acquisti nel nostro paese.

Che possano iniziare, con serenità, le festività natalizie».

Galleria fotografica