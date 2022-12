Precari della sanità molisana agli sgoccioli, richiesta d'incontro all'Asrem

CAMPOBASSO. Più si avvicina la fine dell'anno più diventa infuocata la posizione dei precari Covid, parliamo di quasi 300 persone impiegate nella rete ospedaliera molisana.

Di questa vertenza si è parlato anche nel recente summit prefettizio, ora a uscire allo scoperto, ancora una volta, sono i sindacati del comparto: Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fials, Nursind e Nursing-Up, che hanno richiesto d'urgenza un incontro al direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano.

«Le scriventi organizzazioni sindacali, firmatarie del contratto di lavoro 2019/2021 e la Rsu aziendale, in considerazione della scadenza di un gran numero di contratti di lavoro a tempo determinato entro fine anno 2022, chiedono un incontro urgente per conoscere le decisioni che l’Asrem intende assumere per garantire continuità al servizio sanitario pubblico e per assicurare i livelli essenziali di assistenza.

La nostra richiesta deve trovare immediato riscontro, in alternativa i sindacati sottoscrittori della presente richiesta si autoconvocano nella sede Asrem il giorno 15 dicembre, alle 15».