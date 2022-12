Il ricordo del preside Marra e degli allievi, l'ultimo saluto al Prof Di Palma

L'ultimo saluto al professor Alessandro Di Palma

TERMOLI. Clamore notevole in tanti ambienti e trasversalmente in tutta la città di Termoli per la scomparsa improvvisa del maestro di musica e professore Alessandro Di Palma, tanti gli attestati di cordoglio. Non è mancata l’enorme partecipazione all’ultimo saluto, ieri pomeriggio, nella chiesa del Carmelo, base operativa della sua creatura che assieme a due colleghi aveva fondato: l’orchestra e il coro Punto di Valore.

Il rito funebre è stato officiato dal parroco don Gianfranco Mastroberardino, del quale ha detto: “E’ stato un uomo che ha vissuto nella fede, nella famiglia e nel bene”.

Lacrime di commozione quando le ragazze della Futurgimnica hanno letto un pensiero per il loro maestro Alessandro: “Tu sarai sempre con noi, anzi preparaci le musiche per il prossimo saggio di danza e poi non ti preoccupare per la tua piccola Libera, di lei ci prenderemo cura noi stai tranquillo Maestro”.

Anche il dirigente dell’istituto comprensivo Maria Brigida, Francesco Paolo Marra, di cui Alessandro era una colonna portante, era con le lacrime agli occhi: “Siamo ancora increduli per quanto accaduto, quando siamo stati raggiunti da questa brutta notizia a scuola ci siamo stretti tutti assieme in un abbraccio, tra lacrime e ricordi abbiamo pensato come potrà essere lunedì quando riapriremo la scuola senza di te Alessandro, come riusciremo a convincere i tuoi alunni della V^ F che non sarai più con loro”.

Poi ha rivolto parole di affetto per Anna Maria, la moglie, e i due figlioli Nicolò che aveva frequentato la Brigida e la piccola Libera che per tutto il tempo non poteva non piangere il suo grande papà. Il picco delle emozioni e lacrime quando è stata letta una poesia che Alessandro aveva scritto per la sua piccola regina Libera, “Non sarai mai prigioniera perché tu sei Libera e devi essere libera di sentirti sempre te stessa”.

Se ne va una persona perbene.