“Comune Plastic Free per l’anno 2023”, l'agenda verde dell'amministrazione Contucci

MONTENERO DI BISACCIA. Si intensifica il lavoro dei volontari della Onlus Plastic Free, che in Molise accresce sempre più la sua presenza e i progetti in cantiere per il 2023 sono numerosi. È recente la sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Comune di Montenero di Bisaccia, tra il sindaco Simona Contucci e il referente per la provincia di Campobasso, avvocato Giuseppe Fabbiano. Anche in questo caso il protocollo seguirà la medesima durata dell’Amministrazione comunale – 3 anni. Oltre all’adesione a questo lodevole progetto, che ne dimostra la disponibilità e lungimiranza dell’Amministrazione politica, si segnala che nella giornata di ieri è stata presentata la candidatura del Comune di Montenero di Bisaccia alla procedura per il riconoscimento come “Comune Plastic Free per l’anno 2023”. Si tratta del più alto riconoscimento da parte di Plastic Free verso un Comune, che viene valutato in base ad una serie di parametri circa il proprio impegno ed attenzione verso l’ambiente; si tiene in considerazione, dunque, anche il proprio livello di virtuosità.

Ogni anno vengono selezionati e premiati fino ad un massimo di 100 Comuni che si sono contraddistinti con più o meno efficacia verso l’obiettivo comune di difesa dell’ambiente, con lo scopo di potenziare le proprie virtù ed implementare eventuali aspetti in cui sono risultati più o meno carenti. Nel caso di un complessivo esito positivo, circa ogni aspetto richiesto dalla Onlus sempre a garanzia della primaria difesa del Pianeta, il comune verrà premiato a livello nazionale in una cerimonia prevista per marzo a Bologna, con la consegna sia del trofeo che dell’attestato di livello di virtuosità il quale può conferire da 1 a 3 “tartarughe” – che rappresenta il logo di Plastic Free. I progetti in cantiere a cui Plastic Free mira sono numerosi e tutti hanno come unico comun denominatore la riduzione dell’uso della plastica, a prescindere dal falso mito della sua biodegradabilità o meno.

Questo accordo, quindi, rappresenta solo l’inizio di un percorso volto alla sensibilizzazione della collettività per la riduzione dell’uso della plastica ed un suo migliore uso e smaltimento.