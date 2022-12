Toma: «Siamo nella fase dell’accertamento, abbiamo chiesto una task-force al Ministero»

CAMPOBASSO. Una conferenza di importanza "capitale", in tutti i sensi, quella odierna della struttura commissariale della Regione Molise per la sanità, o meglio per il rientro dal debito sanitario. Ad animarla il presidente-commissario Donato Toma e il sub-commissario Giacomo Papa, sull'annosa questione della sanità privata.

«Fino a poco tempo fa la figura del commissario e del governatore erano vincolate. Oggi no, e io oggi sono qui in veste di commissario ad acta della sanità della nostra regione.

È spiacevole personalizzare, così come molti giornalisti hanno fatto. Anche e soprattutto deontologicamente.

Il tribunale di Campobasso si è espresso con una motivazione e ha tracciato la via di come una struttura commissariale debba muoversi. Dobbiamo cercare di essere in linea con la norma statale. Il fondo sanitario nazionale, quest’anno, regolamentato dallo Stato e dalla regione

Nel 2007 la regione Molise aveva un debito sanitario alto e nel momento in cui si è firmato il piano di rientro, nel 2009 la regione Molise viene esonerata e viene commissariata. La materia sanità è passata totalmente nelle mani dello Stato e, di conseguenza, nel commissario che all’epoca era il governatore della regione Molise.

Il riparto viene ripartito su un plafond nazionale. Questo richiede un’intesa con le regioni, al Molise quest’anno ci spettano 608 milioni di euro.

Qualcosa in più grazie al governo Meloni. Sui criteri non siamo d’accordo. Sulla base delle quote d’accesso, alle regioni viene ripartito il fondo sanitario. Ho richiesto personalmente alla presidente Meloni, al ministro Schillaci e Giorgetti un tavolo tecnico.

Ci sono situazioni che pongono criticità in Molise ed hanno bisogno di risposte concrete.

Dobbiamo individuare i fabbisogni dei cittadini molisani. Di questi 600 milioni una parte va a coprire i bisogni delle strutture pubbliche e private. Bisogna individuare le esigenze. I tetti di spesa non vanno progettati a inizio anno. Attribuiamo una fetta di questo budget alle strutture pubbliche, territoriali e poi alle strutture private. Soddisfatte le esigenze pubbliche, la parte che rimane viene attribuita alle strutture private in convenzione che la legge stabilisce.

101 milioni di euro quest’anno in relazione ai fabbisogni calcolati dai nostri gruppi d’esperti in collaborazione con Agenas. Il fabbisogno calcolato da Agenas è di 2 milioni di euro ma sono stati dati 4milioni di euro.

Ora dobbiamo capire perché stiamo pagando di più. Siamo in fase di contestazione e di errori e dò il beneficio del dubbio.

I pazienti sono 758, tra questi vengono calcolati anche quelli che vengono curati fuori regione. Prende il nomenclatore nazionale e dice “la prestazione di radioterapia quando costa nelle regioni virtuose e meno? E da qui vengono fuori i numeri del fabbisogno”.

Siamo nella fase dell’accertamento. Abbiamo chiesto una task-force al Ministero altrimenti da soli non ce la facciamo.

Il tetto di spesa è obbligatorio ed è compito del commissario, se non lo faccio o sforiamo, paga il commissario e ribadisco non sono 100 euro ma si parla di milioni di euro. Sui tetti di spesa si fanno degli studi e si verificano perché nessuno è infallibile.

I criteri sono stabiliti da una legge dello stato e faremo una seduta a parte. Il tetto massimo che la legge ci consente, secondo il D.L. 95. La materia del tetto di spesa è una materia complessa.

Noi come commissari dobbiamo applicare le regole. Senza un accordo di confine noi sottraiamo fondi alle altre regioni.

Cambiando il Governo tutto questo è cambiato. Il Tar non ha dato torto a nessuno. Ha stabilito che le prestazioni sanitarie indifferibili e urgenti, di terapia intensiva vengano erogate anche dalle strutture private. Questa interpretazione l’avevo già data io al direttore Emanuele Bracone di Termolionline. La Corte Costituzionale ha chiarito che va equilibrato il diritto alla salute. Il commissario straordinario e quello ad acta sono persone diverse. Quello ad acta ha una serie di confini mentre quello straordinario no.

Se il Governo mi convoca, come io ho richiesto più volte, discuteremo tutte queste questioni.

Io ritengo che ci sia una criticità in Molise che va discussa in un tavolo politico e tecnico e chiederei un provvedimento adatto. Io come commissario non posso creare».