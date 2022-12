L'Aned consegna una targa al direttore generale Asrem Florenzano

CAMPOBASSO. Oggi Aned, nelle persone del segretario regionale Abruzzo-Molise Marina Stoppani e il vice segretario e tesoriere regionale don Francesco Martino, ha incontrato il direttore generale Asrem Oreste Florenzano, a cui è stata consegnata una targa in ringraziamento per il lavoro svolto fin qui.

“Il direttore in questi anni ci ha sempre accolti con grande spirito di iniziativa e attenzione, una persona davvero squisita che ha sempre guardato grande sensibilità alle esigenze dei dializzati e trapiantati, un amico sincero di questi ammalati. Non è una situazione facile, ma possiamo dire che tutto quello che era possibile fare è stato fatto a regola d’arte. Abbiamo consegnato 2 progetti che ci stanno a cuore e sappiamo di essere in buone mani”.