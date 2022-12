Il maltempo non "spegne" le Luminarie, secondo appuntamento a Larino

LARINO. È tutto pronto per il secondo appuntamento delle Luminarie Larino Magia di Luci.

Nonostante le condizioni di meteo avverse della mattinata, gli organizzatori confermano che l’evento si svolgerà regolarmente.

Le Luminarie Larino Magia di Luci torneranno a riaccendersi anche questa sera a partire dalle ore 17 presso il Centro Storico di Larino.

Il debutto della rassegna “Magia di Luci!”, allestito da Salvatore Faiella, è stato molto positivo, confermato il grande successo di cui avevamo accennato già ieri. «Alle 17 di giovedì 8 dicembre, nel centro storico della cittadina frentana, ha preso avvio la quinta edizione della manifestazione alla presenza di autorità politiche, religiose e militari locali. Sin dai momenti inaugurali è stato notevole l’afflusso di visitatori, tra cui numerosi turisti che già dal mattino erano a Larino, dove hanno potuto visitare le diverse bellezze artistiche e architettoniche del borgo – ha ribadito Faiella - prima ancora di entrare nel percorso, si resta ammaliati dalle numerose luci sospese in alto che danno la sensazione di camminare sotto un cielo stellato; diverse le installazioni luminose, una vera e propria chicca per gli occhi. Lungo tutto il percorso è di nuovo possibile fermarsi per assaggiare alcuni prodotti locali e per dare un’occhiata ai numerosi mercatini di hobbistica e prelibatezze culinarie. Un tocco in più quest’anno è dato anche dalla pista di pattinaggio posta in Piazza Vittorio Emanuele dove è possibile concedersi un po’ di svago immersi in un’atmosfera magica. Proseguire il percorso e camminare per i vicoli del centro storico decorati a tema è un’esperienza che dà l’impressione di vivere in un film natalizio. Immancabile anche quest’anno, la casa di Babbo Natale con il quale è possibile fermarsi per una foto, l’angolo delle letterine e le varie attrazioni per i più piccoli. Come ogni edizione, seppur in una veste rinnovata e pronta a stupire, torna a più riprese lo spettacolo di luci in Piazza Duomo, dove ieri, migliaia di visitatori si sono fermati per lasciarsi rapire dalla magia delle luci che insieme alla musica formano un perfetto connubio. Stando ai primi dati raccolti, si parla di quasi diecimila presenze, un numero notevole per essere solo la data inaugurale di quella che è ormai una delle manifestazioni di punta di Larino».

