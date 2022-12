Il 2022 immerso nella natura, la lettera ai soci di Ambiente Basso Molise

CAMPOMARINO. Un anno, il 2022, importantissimo per l’associazione Ambiente Basso Molise, che ha festeggiato il ventennale. Tanti progetti, collaborazioni, nuovi obiettivi, messi a fuoco e centrati assieme ai soci dal direttivo e dal presidente Luigi Lucchese. Proprio quest’ultimo, ha voluto sintetizzare in una lettera ai soci l’anno che sta finendo. «Siamo agli sgoccioli del 2022 e, voglio ringraziare di cuore, anche a nome dei membri del consiglio direttivo, i nuovi soci e tutti coloro che hanno rinnovato l’adesione e ci hanno onorati della loro fiducia. Un grazie davvero molto sentito va a quelli che nel corso del 2022 – sono stati molti – hanno dato il loro contributo partecipando ai numerosi eventi, dando una mano ad organizzarli e a renderli interessanti. L’Associazione vive grazie alla collaborazione attiva dei Soci, è quindi prezioso ogni aiuto, in funzione delle possibilità di chi se la sente di dare una mano. Se siete disponibili, non esitate a contattare l’Associazione!

Per il futuro, tutti insieme dovremo affrontare dei temi strutturali necessari e saremo consci di trovare nuovi scenari con cui confrontarci. Lo scenario che ci attende sarà diverso da quello passato (senza soprattutto gli aiuti delle aziende), ci saranno nuove sfide per tutti perché “il futuro non è più quello di una volta” e non è più possibile seguire vecchi schemi o adagiarsi sugli allori per avere nuovi orizzonti. Per affrontare tutto ciò abbiamo bisogno della partecipazione di tutti, noi siamo motivati e ben determinati, ciascuno di noi porterà le proprie esperienze e capacità che sono state, fino ad ora, il punto di forza di Ambiente Basso Molise. Non ci resta a questo punto che augurare a tutti un anno nuovo sereno, sperando sia foriero di opportunità migliori di quelle dell’anno che ci sta lasciando. Per chiudere un 2022 in cui abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati (impronta ecologica (Eon) – pulizia manuale litorale Nord di Termoli – progetto Raf – i corsi di formazione – adozione bosco Fantine – i laboratori sensoriali con i piccoli allievi (2/3 anni) – un albero per Sara – incontrando bivalvia – e le 83 classi con cui siamo stati insieme - e ci sarebbe ancora tanto da scrivere); abbiamo deciso di vederci il 10 dicembre (aspettando il Natale) per poterci scambiare gli auguri e festeggiare i risultati conseguiti. Buon lavoro a tutta la squadra. Un ultimo pensiero e saluto va a coloro che non hanno rinnovato la tessera: avervi conosciuti è stato un privilegio».