Quasi 3.700 persone vivono col reddito di cittadinanza nell'Ambito sociale di Termoli

TERMOLI. Il dibattito sul reddito di cittadinanza ha quasi monopolizzato il dibattito politico nella prima fase del Governo Meloni. Una misura di sostegno su cui si sta cercando di rivalutare anche le cosiddette politiche attive. Tuttavia, in basso Molise, come mostrato di recente nel convegno sull’emarginazione degli adulti, l’ambito sociale territoriale di zona è riuscito a coinvolge sui 19 comuni di riferimento ben 200 beneficiari nei Progetti utili alla collettività, facendo leva su tre azioni: tavolo preventivo di co-progettazione, azione di sistema tra le diverse fonti di finanziamento e progetto personalizzato. Un lavoro di cucitura profonda operato dal coordinatore Antonio Russo, sempre più calato nel ruolo e con Termoli che ne ha impiegati oltre un terzo.

Ma quali sono i dati del reddito di cittadinanza nella porzione di basso Molise considerata? «Nell’Ambito abbiamo 1.242 nuclei familiari beneficiari, per circa 3.700 persone assistite – ha riferito Antonio Russo – mentre per la città di Termoli sono 562 i nuclei, per circa 1.600 persone, subito a ruota Campomarino, con 202 nuclei e circa 600 persone. Di questi 1.242 nuclei, 510 sono di competenza dei Servizi sociali e 732 del Centro per l’Impiego. Abbiamo avviato come Servizi sociali 475 prese in carico, il 93% del totale, e siamo l’Ambito con la più alta percentuale di prese in carico realizzate», afferma con orgoglio il coordinatore. «I dati diffusi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attestano la nostra forte integrazione socio-sanitaria lavorativa con il più alto numero di prese in carico integrate col Centro per l’Impiego (210, ndr) e di prese in carico integrate coi servizi specialistici sanitari».

Infine, i dati dei Progetti utili alla collettività: «Dall’inizio della loro introduzione, che avvenne nell’aprile 2021, ad oggi, abbiamo attiva 181 Puc, di cui 65 a Termoli, inoltre un buon 20% dei beneficiari dei Puc è già alla seconda edizione. Sono in procinto di partire 19 nuovi Puc su Termoli, giungendo così a 200 persone, attualmente quelli operativi sono 64».