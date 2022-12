"Un altro Molise è possibile", movimenti promuovono il "Festival della resistenza"

CAMPOBASSO. "Un altro Molise è possibile". Più di uno slogan, è la somma di tante esperienze civiche, che negli ultimi mesi si è fatta spazio come attività nella promozione dei dibattiti sulla sanità, dal basso Molise alla provincia di Isernia.

Ora, questo movimentismo propone un momento di riflessione e proposta.

Il prossimo 20 dicembre, organizzato e promosso da “Un altro Molise è possibile”, presso il Cinema Alphaville in via Muricchio a Campobasso, dalle ore 16 fino a mezzanotte, andrà in scena il Festival della resistenza molisana, un contest regionale giovanile in cui decine di imprese legate al mondo dell'agricoltura sostenibile, festival regionali in lotta contro la desertificazione, organizzazioni politiche, realtà enogastronomiche legate al settore dei prodotti biologici e locali, lavoratori artistico-musicali, si incontreranno per discutere i problemi della nostra regione e per immaginare un futuro diverso.

Alle prossime elezioni regionali il mondo civico dirà la sua con forza, radicalità e trasparenza. Un altro Molise è Possibile è l'associazione che sta lavorando alla stesura di un programma fatto da persone competenti, che amano la propria terra e che non sopportano più una classe dirigente incapace di rendere la politica una soluzione ai problemi delle persone.

Nella giornata del 20 saranno decine gli interventi che si susseguiranno, sulla falsa riga del TEDx, per provare a tessere un filo rosso che colleghi tutte queste attività.

Interventi che si alterneranno a letture e proiezioni di cortometraggi utili a fotografare il forte impatto benefico che queste attività hanno sui territori, ma anche l'isolamento a cui sono costrette a causa dell'assenza di programmazione politica.

Verso la fine della giornata una degustazione di prodotti locali sarà accompagnata da intrattenimento artistico-musicale a cura di artisti locali. Saranno inoltre presenti i banchetti di tutte le realtà co-organizzatrici, garantendo così una conoscenza più approfondita di ciò che accade a pochi chilometri di distanza da noi.

Galleria fotografica