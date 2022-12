Il ministro Sangiuliano e Sgarbi entusiasti della Ndocciata

AGNONE. Presenze di spicco ieri in Molise, per la Ndocciata di Agnone, l’edizione con 1.200 ndocce, quella più imponente.

Il maltempo che ieri ha imperversato sulla penisola, per fortuna ha dato tregua nel pomeriggio e ha permesso che si svolgesse l’intero programma, dalla sfilata della Fanfara dei Carabinieri di Roma, alla parata del fuoco e infine con i giochi musicali alla fontana.

«È iniziata una nuova era per il nostro Molise, siamo pronti! Grazie Daniele Saia, siamo con voi!», tra i commenti postati sui social, ma le parole del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e di Vittorio Sgarbi, sottosegretario e celeberrimo esperto d’arte, hanno segnato l’evento.

«Porto il Molise nel cuore, perché le mie sono origini molisane, mia madre è nata ad Agnone, come mio nonno e i miei zii. Agnone, e l'intero Molise, sarà un punto su cui io mi concentrerò, affinché il Ministero della Cultura possa portare su questo territorio delle opportunità di crescita”, ha detto il Ministro dopo la visita alla Pontificia Fonderia Marinelli. «La cultura - ha aggiunto - è anche un grande fattore economico di sviluppo e questo territorio, che io conosco, ha delle enormi potenzialità sul piano culturale perché questo territorio e la gente che lo abita ha le stigmate di una cultura antica, di grande tradizione. Gli agnonesi, e più in generale i molisani, si sono fatti onore in tutto il mondo attraverso il fenomeno dell'emigrazione in America Latina, nel Nord America dove hanno portato la loro cultura. Ora noi dobbiamo farla riemergere, far sì che il Molise entri nel grande circuito turistico nazionale. È importante che i turisti conoscano anche questi territori perché abbiamo tantissimo da offrire. Una storia millenaria, come testimonia la Fonderia Marinelli. Le persone devono vivere nei luoghi di origine, ma per fare ciò bisogna offrire una qualità della vita nei luoghi di origine. Il territorio c'è. Arrivando qui ho ripercorso con la memoria e la mente quelle campagne, quelle colline che sono luoghi di habitat di altissima qualità. Li dobbiamo rendere confortevoli anche attraverso la fruizione culturale». «Abbiamo un Pnrr - ha aggiunto- che alla cultura destina oltre 4 miliardi. Dobbiamo spendere con onestà, con efficienza e rapidamente questi soldi. Ci sono anche risorse importanti per la Regione Molise e possiamo creare un volano socio-economico molto rilevante», ha concluso il ministro Sangiuliano.

Vittorio Sgarbi su Facebook: «Il fascino della “Ndocciata di Agnone”, in Molise. Cittadini sfilano, in una sorta di rito propiziatorio, con le fiaccole. Il bagliore dei fuochi squarcia il buio della notte e anima i vicoli. Tradizione che merita il

riconoscimento dell’Unesco».

Intervenuto anche il presidente della Regione, Donato Toma: «Non c'è futuro per chi non ha storia. La Ndocciata è la storia di Agnone e, stasera, un popolo fiero riprende una tradizione che il tempo non potrà mai fermare. L' arrivo del ministro Gennaro Sangiuliano dimostra l'attenzione del governo per questo territorio e per le sue meraviglie».

