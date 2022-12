«Sospensiva del Tar sospiro di sollievo per i tanti malati molisani»

CAMPOBASSO. A proseguire il dibattito sulla sanità molisana, che non ha tregua, è stata la leader della Uil molisana Tecla Boccardo. «Finalmente la sospensiva del Tar per Gemelli e Neuromed. Un sospiro di sollievo per i tanti malati molisani che in questi giorni si sono visti sospendere le prestazioni sanitarie salvavita. Ancora una volta alla tutela della salute dei molisani ci pensa il Tar e non la politica che continua a sfoggiare tutta la sua inadeguatezza a danno dei cittadini e dei malati. I malati hanno bisogno di essere curati. In una regione dove mancano i servizi e quel poco che resta viene tagliato».