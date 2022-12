«Riportate la sede della Guardia medica in ospedale»

TERMOLI. «Guardia Medica di Termoli: ti piange il cuore quando si vedono persone che attendono sul marciapiede di via del Molinello, specie in questo periodo invernale, anche con la pioggia ed anche in piena notte».

Una questione che si lega bene all'odissea di una giovane mamma termolese. E a tal proposito, arriva immediata la richiesta del dottor Giancarlo Totaro che, spiega anche perché la Guardia medica fu spostata dall'ospedale.

«Si ricorda che la sede fu spostata per motivi logistici in via del Molinello a causa dell'epidemia Covid.

Ora che l'epidemia del Covid è sotto controllo perché non riportare la sede della Guardia Medica in Ospedale dove era prima?

Una sede, quella ospedaliera, più dignitosa ed idonea rispetto a quella attuale che garantirebbe spazi idonei e luoghi di attesa sicuramente più accoglienti oltre che garantire una sicurezza maggiore ai medici in servizio.

Quella di via del Molinello è una sede che chiaramente dimostra con evidenza la sua identità posticcia ed arrangiata che può trovare la sua ragione di esistere solo come risposta transitoria ad un evento epidemico, non di certo come allocazione stabile e decente per Termoli.

Ma ora che le ragioni che ne hanno determinato il trasferimento sono venute a mancare è sicuramente più dignitoso per tutti che quella sede di G.M torni in ospedale dove era prima e dove sarebbe anche più facile gestire il paziente in attesa.

Un altro problema da affrontare è quello delle visite mediche in caso di febbre e/o sindromi respiratorie.

In questo momento la gestione del paziente che si reca in guardia medica, premessa la legittima discrezionalità professionale del medico in servizio, sicuramente andrebbe adeguata all'attuale situazione epidemiologica molto meno grave del 2020/20221 e quindi interpretata in modo molto meno restrittiva».