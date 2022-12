I frutti della terra a chi ne ha bisogno, trattori in parata nel "Ringraziamento"

La sfilata dei trattori Coldiretti a Termoli

TERMOLI. Trattori in parata a Termoli, raduno in piazza del Papa e poi la sfilata per le vie della città, prima della messa officiata poi alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.

È il giorno del ringraziamento Coldiretti, che cade nella prima domenica dopo l’Immacolata concezione, i coltivatori diretti di Termoli e del basso Molise ogni anno si ritrovano coi loro enormi trattori, con cui “mostrano” i muscoli di ferro alla comunità, l’importanza strategica di un comparto che dopo tempi di appannamento è tornato centrale.





Dopo la celebrazione, padre Enzo all’esterno della chiesa impartisce la benedizione ai mezzi agricoli, ai loro conducenti e alle loro famiglie, che hanno donato alimenti per i meno fortunati. Un rimorchio di carico di prodotti di prima necessità provenienti dal lavoro della terra, con la mattinata che si è conclusa con una colazione a dovere.





I commenti alla giornata da Francesco Del Ciotto e Aldo Tanassi.

Galleria fotografica