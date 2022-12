Caro bollette, Petacciato rinuncia alle luminarie per non spegnere i lampioni

PETACCIATO. Natale è alle porte e, come di consuetudine, i Comuni si apprestano ad addobbare le piazze principali per creare un'atmosfera magica.

In questo periodo, però, gravato dalla crisi, dal caro bollette, sono molte le amministrazioni che, a malincuore, decidono di non mettere le luminarie natalizie. Una decisione che costa tanto ma che diventa l'unica scelta giusta e possibile da effettuare.

Ed è il caso del comune di Petacciato che ha deciso di tenere acceso solo l'albero di Natale in viale Pietravalle. Il simbolo della speranza che rende, in egual modo, magico questo periodo dell'anno. La speranza che qualcosa cambi e il prossimo anno si possa tornare a far risplendere le luminarie in paese.

«Tutti i Comuni d’Italia, come ciascun italiano nelle proprie abitazioni, deve far i conti con i rincari sulle bollette della luce. Il Comune di Petacciato non ne è esente purtroppo. Ciascuno di noi ha adottato le misure necessarie per ridurre al minimo l’impatto sulla propria economia. Così anche il nostro comune.

Avremmo potuto spegnere la pubblica illuminazione per alcune ore, oppure non accenderla in alcune zone, come pure ci era stato suggerito e come molti Comuni hanno fatto. Questo a svantaggio, però, della pubblica sicurezza e della incolumità dei cittadini e non ce la siamo sentiti.

Ma una scelta andava comunque fatta.

A malincuore ma con consapevolezza abbiamo scelto che quest’anno, ad eccezione dell’albero ai piedi del viale donato dalla Grecomeccanica e dalla ditta Di Gennaro, non ci saranno le luminarie natalizie».