Vasche dismesse dello Zuccherificio del Molise, parte il ripristino morfologico

TERMOLI. Appare infinita l’eredità dell’ex opificio saccarifero denominato “Zuccherificio del Molise”, ormai dismesso da sei anni, dopo l’ultima campagna portata avanti dalla Newco srl, successivamente dichiarata fallita come la casa madre Spa. Lotti mobili e immobili al centro di diverse aste, ma resta anche da sistemare l’ambiente circostante, come quello occupato dalle cosiddette vasche di lagunaggio, gli impianti di decantazione che venivano utilizzati durante l’attività di estrazione delle bietole. La Regione Molise ha dato parere favorevole all’intervento di ripristino morfologico per le vasche 7, 8 e 11, che si trovano su terreni di proprietà del Cosib. Il parere positivo si fonda sulla valutazione di incidenza, redatto da Domenico Lucarelli e Antonio Di Lisio.

L’intervento non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della zona, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie a condizione che siano applicate le seguenti mitigazioni e prescrizioni: non effettuare i lavori di cantiere nei mesi di aprile, maggio e giugno; evitare tutte le attività di cantiere e il deposito di qualsiasi materiale, mezzi meccanici e rifiuti nell’area di pertinenza dell’alveo fluviale del Fiume Biferno e negli habitat in vicinanza; non utilizzare prodotti chimici quali diserbanti, antiparassitari sulla vegetazione; non versare carburanti, lubrificanti e altri inquinanti nel suolo e nelle acque; non effettuare i lavori in periodo di forte vento, che può incrementare la diffusione delle polveri, e in periodo di piogge e ristagni idrici per evitare la compattazione del suolo; nei periodi siccitosi bagnare le gomme delle macchine e i cumuli di materiale di cantiere fine esposto al vento, ovvero coprire gli stessi con film di plastica durante le ore di chiusura per evitare diffusioni di polveri nell’aria; ripristinare le condizioni iniziali delle aree di deposito di cantiere di stoccaggio dei materiali delle macchine e dei rifiuti; adottare tutte le misure per scongiurare il rischio di incendi nelle aree cespugliate e sterpaglie sia all’interno che in vicinanza dell’area di intervento; le vasche numero 9 e numero 10 non dovranno essere interessate dalle attività di cantiere e di deposito; in fase di cantiere utilizzare esclusivamente Led per l’illuminazione esterna di colore fino a 3000 gradi Kelvin o lampade al valore di sodio a bassa pressione; di fare obbligo che prima e durante i lavori gli interventi di che trattasi vengano eseguiti secondo gli accorgimenti dello studio di incidenza e sue integrazioni e delle mitigazioni e prescrizioni previste nella matrice di screening in modo da annullare le eventuali interferenze negative, agli habitat e alle specie presenti e potenziali di interesse comunitario. Attualmente le stesse sono ricoperte di bassa vegetazione e sterpaglie, solo nella vasca n.8 nella parte più depressa per una superficie di circa 400 metri quadri, vi è presente un ristagno di acqua per una profondità media 0.00/0.80 mt. Tale ripristino è frutto di uno studio approfondito sulla dinamica delle acque superficiali, che hanno portato, nel tempo, alla colmatura naturale delle stesse perdendo la natura di “area umida” non essendo più utilizzate, ed uno studio approfondito sul comportamento faunistico dell’area.

L’intervento non va ad alterare o turbare quanto presente dal punto di vista floristico e faunistico oggetto di tutela con la Zona Speciale di Conservazione IT7222237 e sulla Zona di Protezione Speciale IT7228230. Infine, l’intervento porterebbe ad evitare un richiamo forzato di acqua dalle vasche ripristinate (non avendo altro modo di ricarica se non per acqua meteorica ma di breve durata), in modo da evitare che quest’ultime subiscano un fenomeno di stress idrico andando a compromettere l’attuale presenza faunistica e floristica. Per quanto attiene i lavori, sia l’argine lungo la strada consortile, che gli argini di monte della vasca n.7, di separazione tra le vasche n.7/8/11 e l’argine di valle della vasca n.11, verranno rimossi senza interessare l’argine demaniale del Fiume Biferno realizzato a salvaguardia dalle inondazioni l’area industriale. Il volume di scavi e rinterri è stato determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate scegliendo il sistema di compensazione del materiale da movimentare stabilendo una livelletta in modo da compensare lo scavo con il riporto. Tutto il materiale proveniente dallo scavo di rimozione degli argini verrà utilizzato per riconfigurare l’area, sulla quale sarà eseguita preliminarmente l’asportazione di erbacce infestanti (scotico), per dare più stabilità al terreno di riporto.

Per l’allontanamento dell’acqua presente nella vasca numero 8, se necessario, sarà realizzato un canale provvisorio in terra a cielo aperto con scarico naturale, canale che sarà ritombato alla fine dei lavori. L’avanzamento dei lavori avverrà in modo graduale sia nella fase di scavo che in quella di rinterro. I lavori avranno una durata massima di 120 giorni (naturali e consecutivi dalla data di effettivo inizio, salvo sfavorevoli condizioni metereologiche). Al sito ci si accede con facilità attraverso lo svincolo SP 84dir per la Zona industriale di Termoli

dalla Strada Statale 87 Sannitica e poi via Marco Biagi; le arterie sono ben delimitate da vegetazione sia sul lato destro che su quello sinistro.

Galleria fotografica