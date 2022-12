Zes Adriatica, transizione ecologica e futuro del Molise: a Termoli dibattito "Civile"

TERMOLI. Il locale Birrofficina si trasforma in un’agorà e ospita l’incontro di fine anno dell’associazione Italia Civile. Tra i temi in discussione, Zes, transizione ecologica e idrogeno.

Nato come gruppo WhatsApp per aggregare in vista delle edizioni della Festa della Repubblica, promosse dall’associazione Italia Civile (fondata e presieduta da Francesco Fiardi), “Pro Festa Repubblica Fan” è divenuto un vero e proprio pensatoio e coloro che ne fanno part sono stati chiamati a partecipare, mercoledì pomeriggio 7 dicembre, a un incontro dibattito sul Molise, criticità e proposte. Alla dettagliata, reale e coraggiosa relazione del dottor Antonio Ricciuti è seguito un dibattito dove molti intervenuti hanno potuto apportare proposte correttive per salvare la desertificazione e il degrado economico, sociale, etico culturale e della sanità, male assoluto di questa "regione”.

«Gli animi si sono surriscaldati proprio per gli interventi dei medici sul moribondo sistema sanitario, invocando un risanamento economico da parte di Roma, e, una conseguente rinascita gestionale, dalle radici. Tutti si sono augurati di continuare un sano e plurale confronto, senza ideologie e partitismi, dando spazio a "tutte le donne e uomini di buona volontà” – ha precisato Fiardi – alla base del dibattito la disamina attenta di Ricciuti, con prospettive di riscatto attraverso una ripresa energetica e fattiva della coscienza e delle potenzialità del popolo molisano». Altri interventi sino stati dello storico Antonio D'Ambrosio, del consigliere regionale Vittorio Nola, del dottor Lorenzo Lommano, dell'avvocato Antonio Cianfagna Bracone e dello stesso presidente di Italia Civile Francesco Fiardi, del dottor Fantetti, dell’avvocato Ottavio Balducci, già candidato al Parlamento. Ha introdotto l'editore Stefano Leone.

Galleria fotografica