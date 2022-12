Avrebbe compiuto 95 anni, il ricordo del mito Antonio Casolino

TERMOLI. Avrebbe compiuto oggi 95 anni. Auguri lassù in cielo al mito del nuoto termolese, Antonio Casolino. Era nato il 12 dicembre 1927 e in questa ricorrenza ne celebravamo le gesta. Non rinunciamo a farlo oggi, anche se si è congedato dalla vita terrena, lo scorso 19 luglio.

Lo ricordiamo con l'estratto del volume 2 di Humanitas, Termoli e la storia, ma non solo, a cura di Stefano Leone.

Come riporta Humanitas: «Seduce il Mare e il Mondo, la Memoria e il Futuro di ciascuno di Noi. Da sempre. Un Uomo divenuto Icona, il cui nome non ha bisogno di essere tradotto per venire colto nel suo significato, in Italia come nei continenti del pianeta. Più volte Campione del mondo, europeo e italiano, ha conferito allo Sport italiano e al Nuoto in particolare l'Anima invincibile e inossidabile, la Forza vitale, quel Soffio leggero dato dalle sue bracciate, accompagnato dal Respiro sicuro dell'Umanità. Antonio nasce a Termoli il 12 dicembre 1927. Alla cara mamma Annamaria ha dovuto la passione per il nuoto e per il lavoro. Fondatore della Termoli Nuoto è tra i pionieri della pallanuoto nel Molise. Vinse già alla sua prima gara, il tre agosto 1936. Da quel giorno centinaia di vittorie fino ad essere uno dei campioni più decorati e longevi nel panorama mondiale».

All'indomani della sua scomparsa venne annunciata l'intitolazione della piscina comunale ad Antonio Casolino, l'auspicio è che questo omaggio sia realizzato al più presto.