Tassi di interesse più cari, imprese molisane pagheranno 29 milioni di euro in più

MOLISE. L'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Bce in questa seconda parte dell'anno, "a cui dovremo sicuramente aggiungere il nuovo incremento che verrà introdotto il prossimo 15 dicembre", comporterà tra il 2023 e il 2022 un aggravio degli oneri sui prestiti alle imprese italiane di circa 15 miliardi di euro.

A segnalarlo è l'Ufficio studi della Cgia.

Questa stima è stata 'costruita' ipotizzando un aumento medio dei tassi di interesse del 2 per cento tra il 2023 e il 2022. Le stime 2023 della Cgia indicano per il Molise maggiori costi per interessi pari a 29 milioni di euro. A livello provinciale per Campobasso si valuta un aumento di 19,6 milioni di euro, +9,5 mln per Isernia.

"Gli aumenti dei tassi di interesse - osserva l'Associazione degli artigiani di Mestre - avranno anche ricadute negative sulla spesa delle famiglie, sugli investimenti delle imprese e sul costo del debito pubblico". (ANSA).