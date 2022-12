Qualità della vita, chi sale e chi scende in Molise

MOLISE. Tonfo per Isernia che nella classifica della città dove si vive meglio, pubblicata oggi da 'Il Sole 24 Ore', perde 25 posizioni rispetto allo scorso anno posizionandosi al penultimo posto.

Fa peggio solo Crotone.

Il capoluogo pentro è invece ultimo nella classifica 'Ambiente e servizi' e 'Giustizia e sicurezza'. Non va meglio per Campobasso che su 107 province Campobasso si colloca all'81esimo posto (-1). Per quanto riguarda la qualità della vita delle donne, Campobasso si posiziona al 77esimo posto, in risalita rispetto allo scorso anno, in calo Isernia al 90esimo. I 90 indicatori statistici alla base dell'indagine, di cui 40 aggiornati al 2022, presentano una serie di novità: due indicatori sull'inflazione; un pacchetto di indicatori su energia da fonti rinnovabili/riqualificazioni energetiche/consumi energetici; l'indice della partecipazione elettorale alle ultime elezioni politiche di settembre 2022; nove indici sintetici inclusi nell'indagine che aggregano più parametri.

Qualità della vita di giovani, bambini e anziani, Qualità della vita delle donne, Ecosistema urbano, Indice della criminalità, Indice di sportività, Indice del clima, IcityRank sulle città digitali. (ANSA).