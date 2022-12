Persone scomparse, una giornata dedicata a chi è sparito nel nulla

MOLISE. Il 12 dicembre si celebra la “Giornata dedicata agli scomparsi”, istituita nel 2019 dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse con l’intento di favorire una maggiore conoscenza della problematica e degli strumenti a disposizione in caso di scomparsa di una persona.

Per l’occasione, nella consapevolezza che per arginare il fenomeno sia fondamentale un’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, oltre che delle Istituzioni a vario titolo coinvolte nella gestione del medesimo, la Prefettura di Campobasso ripropone la campagna di sensibilizzazione “quando qualcuno scompare” realizzata dal Commissario Straordinario con l’apposita brochure che riassume in modo schematico le procedure e le buone pratiche da attivare nell’immediatezza dell’evento, al fine di ottenere i migliori risultati possibili in termini di efficienza e tempestività nelle ricerche.

Per sensibilizzare e richiamare l'attenzione sul complesso fenomeno, l'Ufficio del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse ha realizzato materiale informativo dedicato alle azioni da intraprendere in caso di scomparsa, con informazioni utili tra cui il riferimento al numero unico di emergenza 112 da chiamare appena si sospetta la scomparsa e suggerimenti utili per i casi in cui a scomparire sia una persona anziana o un minorenne.

Il materiale informativo è reperibile sul sito del Commissario Straordinario per le persone scomparse al link https://www.interno.gov.it/it/quando-qualcuno-scompare

