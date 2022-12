I conti della sanità, Toma: enormi i debiti ereditati, ci vuole legge ad hoc

CAMPOBASSO. Dopo l'esito della seduta di Parifica della Corte dei Conti, che ha bacchettato la Regione Molise nell'analisi del rendiconto consuntivo 2021, abbiamo raccolto il commento del Governatore Donato.Toma

"I debiti accumulati in passato sono enormi. Ora aspetteremo le indicazioni della Corte Costituzionale. Per le Regioni non esiste una normativa in caso di dissesto finanziario, che invece c'è per i Comuni. Sarebbe opportuna quindi una legge, cioè un provvedimento a livello centrale.

I debiti dell'Asrem sono consolidati nel tempo. La stessa situazione del passato", le parole del presidente della Giunta regionale del Molise.