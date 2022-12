Bando migliorativo e tavolo permanente, riflettori sul 118

CAMPOBASSO. Si è tenuto in serata l'incontro tra la struttura Commissariale alla Sanità regionale, con il Commissario Donato Toma e il sub commissario Giacomo Papa, l'Asrem, presenti il Direttore Oreste Florenzano, il direttore amministrativo Antonio Lastoria e la responsabile della centrale operativa del 118 Adriana Ricciardi, e i responsabili di 11 Associazioni cui è affidato il servizio del 118 sul territorio.

Sono state affrontate le tematiche relative ai diversi problemi degli operatori nell'espletamento del servizio. Ascoltate le richieste delle Associazioni, e auspicando la condivisione di una prima soluzione, prospettata per fare in modo che il servizio continui a funzionare, il Commissario Toma e l'Asrem hanno proposto la tempestiva pubblicazione del bando per il servizio 118.

Il bando e già pronto e prevede diverse condizioni migliorative.

Il Commissario Toma ha inoltre annunciato l'apertura di un Tavolo permanente di confronto con le Associazioni di volontariato, che seguirà l'evoluzione della vertenza Sanità in Molise, con la prospettiva di migliorare le condizioni di espletamento del servizio quando, come si auspica, saranno accordati nuovi eventuali finanziamenti.

