Generazioni rampanti: scopriamo il talento di Lisa Mastrangelo

TERMOLI. Alla scoperta delle nuove generazioni con la rubrica Generazioni rampanti.

Continua la nostra inchiesta alla ricerca dei ragazzi talentuosi che hanno intrapreso strade professionali alternative e differenti, questa volta abbiamo incontrato -da remoto- Lisa Mastrangelo, di Santa Croce di Magliano che ha inseguito la sua passione per la moda, creandosi un futuro partendo proprio dalla sua boutique. L’abbiamo incontrato per la nostra consueta chiacchierata e ci ha raccontato i segreti del suo lavoro, ma anche la costanza, la passione e la mano ferma che servono per cucire.

Poiché svolgere un mestiere complicato come la sarta non è da tutti!

