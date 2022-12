«Regione al lavoro per reperire ulteriori risorse a sostegno dei precari nei Comuni»

TERMOLI. Dieci giorni fa abbiamo sollevato il problema dei precari che lavorano in municipio. Sono in 35 e il loro impiego, secondo quanto appreso, cesserà dopodomani.

Sono quelli che una volta si chiamavano “Borse lavoro”, con cui gli enti locali potevano colmare vuoti in organico e dare, di contro, ossigeno alle necessità di persone che si trovavano ai margini del mercato del lavoro, pur avendo esperienza e competenza.

Dopo 20 mesi di lavoro e due proroghe, se ne tornano a casa.

Il loro compenso è di solo 543 euro al mese, ma è ossigeno puro per chi ha situazioni delicate, come sottolineammo.

Rispetto a questa condizione e alla prospettiva di andare “a casa” prima di Natale, abbiamo interpellato l’assessore alle Politiche sociali Filomena Calenda, per capire che prospettive ci potranno essere, anche perché nella precedente pubblicazione, per il nostro tramite, era stato lanciato un vero e proprio appello alla Regione Molise, che distribuisce i fondi a copertura dei progetti di inserimento.

«Con la struttura stiamo cercando di liberare le risorse - ha dichiarato l'assessore Calenda- però c'è un periodo di interruzione che non permette di liberarle oggi. Speriamo di riuscire in questa impresa perché questo è uno dei provvedimenti che ho firmato. Ci sono state due proroghe e ho riaperto ai comuni che non avevano partecipato.

L'intenzione del Governo c'è, dell'amministrazione c'è e vediamo cosa riusciamo a fare. È già all'attenzione della struttura tecnica. Sappiamo l'importanza di questi lavoratori».

Quindi, i lavoratori dovrebbero rientrare comunque nelle loro mansioni, l'auspicio è che ciò avvenga in tempi ragionevoli, sia per le loro esigenze di carattere economico, che quelle dello stesso ente.