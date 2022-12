«Basta con questi lavori a strappi, fermate i cantieri almeno a dicembre»

TERMOLI. Lavori infiniti, ma davvero infiniti. La pazienza di esercenti e residenti si sta esaurendo e nemmeno più tanto lentamente. Anche in pieno periodo pre-natalizio strade chiuse in centro.

Una commerciante di via Sannitica si è rivolta alla nostra redazione per lamentare tutto il proprio disappunto.

«Ormai non si contano più i mesi di cantieri aperti, lavori che comportano la chiusura delle strade interessate per diversi giorni. Se questo è utile per la città e la comunità ben vengano, ma il problema è un altro. Prima era la fibra ottica, si scava a piccoli tratti, poi passata una settimana o poco più, si torna allo stesso punto davanti al mio negozio, richiudere la strada al traffico e ricominciare a bucare l’asfalto ed eseguire lavori come sta accadendo ora, per tubature del gas.

Sarà la quarta o quinta volta che accade questa cosa, anche per la rete idrica. Ma badate bene questo andazzo oggi davanti alla mia attività vale per tutto il centro. Siamo esausti per questa situazione, vorrei porre una domanda, ma non è possibile organizzarli per evitare che si creino disagi a intermittenza per periodi così lunghi. Soffriamo già la crisi e se il mese di dicembre ci chiudete le strade di accesso un giorno sì e l’altro pure possiamo chiudere e andare a casa, quanto meno almeno in questo periodo sospendete i cantieri o quantomeno decidete un lasso di tempo per farli tutti assieme e cosi ci mettiamo la parola fine a questo spettacolo cittadino che non si riesce a comprendere».

Galleria fotografica