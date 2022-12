Dopo 17 anni Guglionesi si "riappropria" del Palazzetto dello sport

Dopo 17 anni Guglionesi riapre il Palazzetto dello sport: intervista al sindaco Mario Bellotti

GUGLIONESI. Dopo circa 17 anni, Guglionesi torna ad avere il suo Palazzetto dello sport.

Un lavoro di squadra e continuità che, finalmente, nell'ultimo mese dell'anno, il più magico, vede la luce.

Continuità dicevamo, perché il progetto era stato studiato e voluto fortemente dall'amministrazione Bellocchio, specialmente dall'allora assessore allo sport Pino Aristotile, proseguito poi con la rivalutazione del mutuo da parte dell’amministrazione Antonacci.

E oggi, quella di Bellotti può finalmente inaugurarla. E il destino ha voluto che presente in questa compagine ci fosse proprio Pino Aristotile con la sua delega allo sport.

Una grande soddisfazione nelle parole dell’assessore che ha ringraziato tutti e 3 sindaci che hanno creduto nel progetto. Parole di stima che servono a smorzare polemiche che, purtroppo, vengono fatte sui social e servono solo a dividere il paese.

Progetto che negli anni ha visto tante modifiche e migliorie ma che a causa del Covid non ha potuto vedere la sua totale realizzazione fino a oggi.





“L’inaugurazione ci sarà e ci sarà anche una gara per la gestione della struttura- ha dichiarato ai nostri microfoni Aristotile- c’è già stata una partita del basket in carrozzella, incontro interregionale tra una rappresentanza del Molise e quella della Sardegna. Abbiamo previsto anche gli spalti che nel primo progetto non c’era. Quindi per effettuare queste nuove modifiche il tempo è stato tiranno”.

Ma non solo. “Tra qualche giorno provvederemo ad avviare il rifacimento del manto dei campetti di calcio nella zona di Santa Margherita e il manto erboso dello stadio Nicolino Cianci. Ma la grande novità è che stiamo completando, all’interno del palazzetto, il campo per il nuovo sport che va tanto di moda, il Padel”.

Buone notizie, quindi, sul fronte dell’aggregazione sportiva che, dopo anni, può tornare a usufruire di strutture all’interno del proprio paese.

“Mi piace l’idea che ad aprire e chiudere i lavori sia Pino Aristotile- ha detto il sindaco Mario Bellotti- ho anticipato domenica sul mio profilo Facebook che i lavori sono terminati e che, finalmente, il palazzetto è pronto all’uso. Sia per gli utenti guglionesani che degli altri paesi. I meriti e i demeriti di cui si parla in giro non mi riguardano, non siamo l’amministrazione che si vuole prendere i meriti o che si vanta. Ci sono delle carte che parlano. Il palazzetto è compiuto e questo è l’importante”.

