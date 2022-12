Progetto sul fotovoltaico, Puchetti apre al "dibattito pubblico"

LARINO. Dopo l'assemblea pubblica sul tempio crematorio, arriva anche quella sul parco fotovoltaico.

A seguito delle innumerevoli richieste, inoltrate alla Regione Molise, di avvio delle procedure per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio delle Piane di Larino e dei Comuni limitrofi, il sindaco Giuseppe Puchetti ha ritenuto necessario convocare un incontro con tutti gli attori istituzionali, politici e sociali interessati alla questione, per evidenziare le criticità di tali progetti.

L’incontro pubblico si terrà presso la Sala Freda del Palazzo Ducale giovedì 15 dicembre alle ore 17.30. Sono stati invitati e coinvolti nel dibattito gli assessori regionali alle Politiche agricole e alle Politiche energetiche, Nicola Cavaliere e Quintino Pallante, i vertici dell’Arsarp, nella figura della Responsabile Loredana Pietroniro, e della Soprintendenza del Molise, nella figura della Soprintendente Dora Catalano, i Sindaci di tutti i Comuni del circondario di Larino, il Presidente onorario di BioMolise distretto Frentano, Giovanni Di Stasi, e tutte le Associazioni di categoria (Cia, Coldiretti, Confagricoltura) e quelle che si battono in prima linea su questi temi (Aiab, Italia Nostra e Slow Food).

L’incontro è aperto alla cittadinanza.

L’estensione complessiva del parco sarà pari a 14,55 ettari, per una potenza complessiva dell’impianto pari a 3.920,80 kWp in DC e 3.136,64 kWp in AC. Tra le opere complementari si considerano linee elettriche, metanodotto, condotte di irrigazione e per salvaguardare uliveti e eventuali piante di valore ambientale, in particolare un paio di individui di farnia. Inoltre, sono presenti nell’area di intervento alcune piante di olivo di cui 18 verranno espiantate e ripiantate altrove.

La superficie realmente captante riferita alla sola superficie dei pannelli, è di circa 1,8482 ettari. Da quanto sopra ne deriva che la gran parte del terreno verrà lasciata alla coltivazione di prati e prati pascoli da destinare al pascolamento di ovini di un’azienda zootecnica avente il centro aziendale in prossimità dell’impianto. L’impianto fotovoltaico “Larino 2” verrà realizzato a terra, nel territorio del Comune di Larino. In località “Piane di Larino”, verrà allacciato alla Rete di Trasmissione Nazionale della linea MT aerea esistente denominata “Creta-Diana”. I terreni su cui è progettato l’impianto ricadono nella porzione nord‐est del territorio comunale di Larino, a circa 4 km dal centro abitato, in una zona occupata da terreni agricoli e distante da agglomerati residenziali o case sparse. Il sito risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da strade provinciali e comunali. Inoltre il vicino tratturo ben si presterà per lo spostamento e pascolamento degli ovini.

L’impianto fotovoltaico in oggetto, del tipo “grid-connected”, sarà allacciato alla rete nazionale di e-Distribuzione in modalità “trifase in Media Tensione”, secondo i criteri previsti dal D.M. 6 agosto 2010 e la normativa successiva; inoltre saranno seguite tutte le indicazioni relative ai criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete MT di e-Distribuzione. Sono previsti 72 tracker da 3 stringhe più 22 tracker da 2 stringhe, suddivisi in 260 stringhe da 26 moduli per un totale di 6760 moduli; su ognuno dei 72 tracker da 3 stringhe vi sono alloggiati 78 moduli mentre su ognuno dei 22 tracker da 2 stringhe vi sono alloggiati 52 moduli.

Sono, inoltre, previsti 18 inverter e 3 trasformatori in resina.