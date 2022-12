Le ambulanze del 118 non si fermano, «Entro fine anno l'Asrem deve fare gara d'appalto»

TERMOLI. Due sere fa il vertice Toma-Asrem-118 con le associazioni di volontariato che garantiscono il trasporto in ambulanza delle emergenze sanitarie, con gli interventi sul territorio molisano.

Un incontro finalizzato a scongiurare il blocco delle attività. Le associazioni di volontariato non si fermeranno oggi, ma solo per spirito di servizio verso la collettività molisana, non certo perché sono usciti con la convinzione di aver risolto le problematiche alla base di questa vertenza.

«Lo scorso 12 dicembre le associazioni di volontariato sono state convocate presso la Regione Molise per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: presa in carico (irrevocabile) da parte della regione Molise dei verbali dell'Ufficio del Lavoro e soluzione definitiva della convenzione attualmente scaduta da anni. Nonostante la discussione tenuta e varie proposte formulate dalle associazioni di volontariato, il presidente Toma ha dichiarato espressamente che non può assolutamente prendersi l'onere dei verbali dell'Ufficio del Lavoro, indi per cui è materia di soluzione da parte delle associazioni attraverso i propri legali.

Per ciò che riguarda il rinnovo della convenzione, il presidente ha demandato il dottor La Storia (direttore amministrativo dell'Asrem, ndr) a riproporre lo stesso bando di gara che fu proposto tempo fa alle associazioni di volontariato (oggi OdV), da ciò è scaturito che, le associazioni non hanno accettato la proposta perché priva di fondamenti, visto che, per coprire una turnazione mensile occorrono 7 persone, nel bando è prevista l'assunzione di una unità (autista soccorritore), il quale avendo l'assunzione non potrà effettuare turni di 12 ore, ma secondo il contratto nazionale di lavoro, la turnazione deve essere di 7,45 ore, creando così un ulteriore aggravio per le associazioni che, dovranno assolutamente reperire altro personale, per coprire i 120 turni o 124 turni mensili.

Le associazioni di volontariato, alla luce di ciò esposto, decidono all'unanimità di non sospendere il servizio, assicurando continuità alla collettività del Molise, fino alla scadenza del 31 dicembre 2022, facendo presente all'Asrem che, non tutte le associazioni potranno garantire il servizio nelle 24 ore con autista e soccorritore, quindi solo l'autista, e chiediamo alla stessa Asrem, attraverso la centrale operativa di autorizzare la nostra richiesta. Entro il 31 dicembre si dovrà emanare una gara di appalto dove le associazioni di volontariato potranno partecipare con tutta serenità e, sicuri di non aver nessun problema, con l'ufficio del lavoro, e quant'altro, possa scaturire nell'esercizio delle loro funzioni».