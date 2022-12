Integrazione socio-sanitaria: una piccola-grande rivoluzione

TERMOLI. Recentemente è stato prodotto un documento che rappresenta il punto d’arrivo di un lungo cammino per l’integrazione socio-sanitaria e contemporaneamente può essere l’innesco di un percorso virtuoso che non esiterei a definire una “piccola-grande rivoluzione”. Rivoluzione culturale, di princìpi, di attribuzione di diritti, di attacco alle separazioni. Il provvedimento cui mi riferisco riguarda la Linea di Investimento 1.2 M5C2 del PNRR, e riguarda percorsi di autonomia per persone con disabilità e risponde all’obiettivo generale (previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) di fornire servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l’autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.

Il provvedimento si presenta come il risultato di una strettissima e virtuosa interazione sviluppata all’interno di confronti costanti nei tavoli di co-progettazione del PNRR tra Comune di Termoli, di San Giacomo degli Schiavoni e di Larino, Ambiti Territoriali Sociali di Termoli e Larino, ASReM (Centro di Salute Mentale di Termoli, Distretto Sanitario di Base di Termoli/Larino, attraverso Deliberazione del Direttore Generale ASReM n. 1283 del 03/11/2022), Centro per l’impiego, Consulta per le disabilità, Enti del Terzo Settore. Risultato che si sta attuando in questi giorni con la fattiva collaborazione del mondo sanitario, sociale e welfare territoriale in sede di valutazione multidimensionale dei progetti di autonomia dei cittadini con disabilità. Ma qual è la “piccola rivoluzione” di cui parlo nel titolo? Semplicemente che dopo oltre un ventennio di battaglie che porto avanti (con i miei collaboratori del Centro di Salute Mentale) è passato il principio che le risposte ai bisogni sociali non devono vedere discriminazioni, divisioni, esclusioni, ma devono essere offerte opportunità a tutti i cittadini che ne abbiano diritto. Principio totalmente accolto e ratificato in questo accordo inter-istituzionale.

Diversamente si mette in atto una “guerra tra poveri”, in cui le disabilità, anziché vedere una uniforme attenzione, vengono separate a monte. Così esisterebbe la disabilità di primo, secondo, terzo livello, ecc. Politici e amministratori che eventualmente la pensassero diversamente sarebbero “out”, apparterrebbero a un mondo superato, discriminante, ottuso. Perché “non sanno” e confondono l’attivazione di un ambulatorio dai costosi arredi con la promozione “vera” di salute e salute mentale; confondono patologia ed esistenza, neurologia, medicina generale e psichiatria; dividono artatamente o riuniscono proditoriamente bisogni “psichiatrici” e bisogni “sociali”.

La Legge 180, invece, è immensa anche per le sue chiare e volute omissioni di specificazioni e di ingabbiamenti (minus dixit lex quam voluit, dicevano i romani – la legge dice meno di quanto voglia-), proprio perché la complessità estrema delle condizioni dei fruitori degli interventi complessi richiedono un costante rimaneggiamento rispetto alle situazioni specifiche.

In realtà è più che ovvio che occorre dare risposte specifiche a bisogni complessi e quindi finanziamenti specifici e programmi articolati che vedano sinergie tra istituzioni. Così come è ovvio che il tanto sbandierato “approccio socio-sanitario” si debba attivare con risorse e programmi specialistici e di ampio respiro per rispondere a bisogni di carattere fisico (gravi carenze nella motilità, deficit cognitivi seri, persone con impossibilità al collocamento nella società e nel mondo del lavoro, portatori di autismo grave, ecc.). Ciò che però vede impegnati in una ultraventennale battaglia me e i collaboratori del Centro di Salute Mentale di Termoli (e ha visto la risposta consapevole e illuminata delle Istituzioni coinvolte) è l’iniqua, ingiusta e rozza differenziazione dei bisogni sociali dei portatori di disabilità psichica (il “malato di mente”, detta con cruda chiarezza) e le altre forme di disabilità.

È naturale che ai bisogni psichiatrici debba rispondere lo psichiatra; è doveroso che ai bisogni psicologici debba rispondere lo psicologo; è ancora ovvio che per un individuo in carico al Centro di Salute Mentale in fase acuta o di costruzione di un articolato Progetto Terapeutico Individuale debba essere l’assistente sociale dello stesso CSM a essere impegnata nei primi interventi e a fare “rete” con tutti gli attori e le istituzioni del territorio. Ma deve essere altrettanto chiaro a TUTTE le istituzioni che il portatore di disabilità psichica ha diritto che si attivi attorno a lui una RETE COMPLESSA. Egli è un individuo, un cittadino che, AL DI LA’ dei bisogni cui deve rispondere un Centro di Salute Mentale, ha gli stessi diritti di tutti i cittadini portatori di bisogni economici, sociali, abitativi, lavorativi. E questo lo afferma e concretizza il documento di cui sto parlando.

Lo spirito della Legge 180 non era quello di creare in Italia una sorta di “paradiso dei matti”, capace di dare a questi ultime risposte a 360°. Anzi: il messaggio rivoluzionario non si riferiva alla “protezione” di quella umanità sofferente, attraverso la creazione di barriere protettive, ma alla perforazione della cosiddetta società civile, affinché le barriere fossero eliminate. Altra cosa sono le “barriere protettive” necessarie in fase acuta, in situazioni di totale perdita delle capacità di autodeterminarsi. Per quelle situazioni sono ben chiare le risposte previste dalla legge: Reparti di psichiatria (per le acuzie); Comunità terapeutiche e Centri Diurni (con percorsi assolutamente a termine); interventi presso il pronto soccorso (interventi attenti all’individuo nella propria interezza e non a loro volta stigmatizzanti il paziente SOLO in quanto portatore di una diagnosi psichiatria); REMS (Residenze esterne per misure di sicurezza) per gli autori di reato in stato di totale incapacità di intendere e volere per disturbo mentale.

Diversamente, sarebbe come ritenere i Servizi per la tutela della salute mentale responsabili (con quali risorse, poi?) di tutto ciò che possa consentire al portatore di disabilità psichica una vita dignitosa nel consesso umano. La vittoria in questa “piccola” battaglia per la VERA integrazione socio-sanitaria non rappresenta certamente la vittoria nella “grande” guerra della parità dei diritti e dell’abbattimento dei pregiudizi e dello stigma, ma sicuramente è quel piccolo passo che può aprire varchi e far dire a chi ci crede: “bene, ora in marcia, senza confini aberranti e discriminanti!”. Perché le separazioni dei bisogni portano a cecità, a deresponsabilizzazione, a vivere pensando “cosa c’entro io?”, come ricordano le drammatiche parole di Martin Niemöller:

“Quando i nazisti presero i comunisti, io non dissi nulla, perché non ero comunista. Quando rinchiusero i socialdemocratici, io non dissi nulla, perché non ero socialdemocratico. Quando presero i sindacalisti, io non dissi nulla, perché non ero sindacalista. Poi presero gli ebrei, e io non dissi nulla, perché non ero ebreo. Poi vennero a prendere me. E non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa”. Angelo Malinconico, Direttore del Dipartimento unico regionale ASREM Salute Mentale e Dipendenze.