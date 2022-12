L'appello di Nola a sindaci e forze dell'ordine: «Prevenire i furti nelle aziende agricole»

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale del M5S Vittorio Nola lancia un messaggio double-face, assieme agli auguri di Natale anche l'appello a prevenire i furti nelle aziende agricole molisane.

«In una giornata uggiosa che ci invita comunque a riflettere e programmare le prossime attività ma anche giorni di feste in famiglia, desidero inviare a tutti gli amici, molisani e non, cari auguri di Buon Natale 2022.

Saranno giorni particolari perché da un lato siamo tutti felici di poter abbracciare parenti e amici, ma dall'altro non possiamo ignorare le difficoltà di tanti nostri cittadini a causa delle preoccupanti conseguenze economiche, energetiche e sociali, provocate dalla invasione in Ucraina da parte della Russia che ormai durano da oltre 10 mesi. E la pandemia ancora non molla tanto che il miglior consiglio da assecondare è sempre quello di "mascherarsi" nei luoghi chiusi.

Ora mi viene spontaneo chiedere alle nostre amministrazioni comunali e in particolare ai sindaci del territorio, di adoperarsi con le prefetture e con le forze dell'ordine per assicurare almeno la sicurezza delle abitazioni nei centri cittadini e prevenire i rischi di furti nelle aziende agricole durante i prossimi giorni e fino all'Epifania.

Tutti bravi a parlare di etica, di legalità e di rispetto delle proprietà pubbliche e private, ma poi chi ha il potere e la responsabilità di "difendere" territorio e cittadini se non programma per tempo la piena funzionalità delle telecamere di sicurezza o se non ci si coordina con le Forze dell'ordine e anche con gli Istituti privati di vigilanza, ogni giorno e ogni notte siamo in balia o di giovani diseducati o di "invasioni" da parte della criminalità anche extraterritoriale. Un invito quindi alle amministrazioni locali e alle Istituzioni dedicate, a definire da subito, e congiuntamente, un piano di sicurezza e prevenzione dei rischi da furti e rapine, entro il 25 dicembre prossimo. Un po' di tranquillità per tutti!»