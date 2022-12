Toma al congresso Fp-Cgil: “Ruolo sindacato è centrale, importante il dialogo con le istituzioni”

CAMPOBASSO. “La Regione Molise riconosce il ruolo nevralgico del sindacato e ritiene che lo stato sociale sia un pilastro della vita democratica. Un buon dialogo, in questo caso tra la parte sindacale e quella istituzionale e politica, si fonda su una corretta interlocuzione, sul rispetto dei ruoli e sulla conoscenza dei problemi, che può avvenire solo attraverso la predisposizione di ognuno di noi ad ascoltare l’altro”.

Lo ha detto il presidente della Regione Molise Donato Toma, intervenendo questa mattina al II Congresso della Funzione Pubblica presso l’hotel Coriolis in contrada Selva di Ripalimosani.

Il presidente ha ringraziato per l’invito il Segretario generale di categoria Antonio Amantini e ha aggiunto: “La Funzione Pubblica costituisce un’organizzazione rilevante nella società civile. Il servizio pubblico, da cui essa promana, è centrale rispetto allo sviluppo stesso del Paese. Così come centrale è la cultura sindacale, che si è formata nei secoli, ha contribuito alla crescita economica e ai diritti dei lavoratori, sostenendo un corretto modello sociale. In altre parole, il sindacato è necessario.

“Siamo giocatori di una stessa partita, impegnati a lottare, sia pure ricoprendo ruoli diversi, per l’uguaglianza, la libertà, i diritti e la giustizia sociale” ha proseguito Toma – Dobbiamo tendere al raggiungimento del benessere sociale, quello economico è importante ma non quanto quello sociale.

“Rappresentare e tutelare i diritti di lavoratrici e lavoratori dei servizi pubblici è compito delicato. Sono consapevole degli sforzi che fate ogni giorno per raggiungere risultati concreti, sullo sfondo di quella nuova cultura civica che tutti auspichiamo. Oggi le problematiche sul tavolo sono complesse. Tra le altre, il precariato, le vicende che riguardano la salute dei cittadini e la sicurezza sui posti di lavoro.

“Io sono contrario alle contrapposizioni e favorevole al dialogo – ha detto ancora il governatore - Sono infatti convinto che, lavorando con impegno, ognuno nella propria sfera di competenza, ispirandoci sempre alla trasparenza e alla legalità, possiamo contribuire insieme al miglioramento della qualità del lavoro pubblico con ovvie ricadute positive per il sistema delle prestazioni ai cittadini. Vi auguro buon lavoro” ha concluso.