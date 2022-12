La sicurezza stradale parte dalle scuole

Sicurezza stradale: l'intervista a Teresio Viotti

GUGLIONESI. La sicurezza stradale parte dalle scuole. E lo fa dall’istituto omnicomprensivo di Guglionesi.

Una mattina di formazione e confronto tra gli alunni delle prime classi dei Licei, in procinto di prendere il primo patentino della vita, quello per gli scooter per intenderci, e i relatori che vivono il mondo della strada.

Da Teresio Viotti, presidente del Consorzio nazionale Autoscuole “La nuova guida”, nonché istruttore di scuola-guida storico di Termoli, dove la sua professione viene tramandata di generazione in generazione, l’avvocato Roberto D’Aloisio Presidente della Camera penale di Larino e Carlo Virgilio, responsabile formatore Sicurezza stradale Thor Formazione.

Un incontro partecipato, perché i ragazzi sono stati i protagonisti assoluti dell’interazione.

Cos’è la sicurezza stradale e perché spiegarla nelle scuole?

Le misure di sicurezza stradale hanno come obiettivo la riduzione del numero e delle conseguenze degli incidenti stradali e lo sviluppo e il dispiegamento di sistemi di gestione. L'approccio è di tipo multi-disciplinare, in quanto sono coinvolte diverse tematiche tecnico-scientifiche, e segue il rispetto di norme esplicitamente espresse nel Codice della Strada al fine di minimizzare il rischio.

Il Codice della strada, però, ormai è abbastanza obsoleto e vecchio. Approvato nel 1992, oggi ha, quindi, 30 anni. E in 30 anni tante cose sono cambiate.

«Nella mia esperienza quarantennale di istruttore di scuola guida- ha esordito Teresio Viotti- avrò visto sì e no 4 o 5 persone tornare a sedersi tra i banchi per fare un refresh di teoria. Serve, serve davvero a tutti. Perché le cose cambiano e cambiano i conducenti. Un adulto che ha preso la patente 40 anni fa è diverso dal giovane che oggi si affaccia al mondo moto-e automobilistico».

Carlo Virgilio ha spiegato le percezioni che un conducente ha della strada. I sensi che un guidatore deve avere ben saldi al volante. Vista e udito. E anche, come siano cambiate le cause degli incidenti. Se prima, erano gli effetti di alcool e stupefacenti, oggi esiste l’ebrezza del terzo millennio. Ossia l’uso improprio del telefonino che causa distrazioni, incidenti e, spesso, la morte.

La dirigente scolastica Patrizia Ancora, si dice soddisfatta di questi incontri. I ragazzi sono stati non solo attenti ma anche coinvolti e seguiti passo dopo passo nelle risposte date ai relatori.

Sono stati fatti vedere loro dei casi d’incidenti stradali in cui alcune persone, passeggeri o guidatori hanno perso la vita. Creando un momento di confronto e spiegazione sui motivi del sinistro.

I ragazzi hanno ben appreso la lezione e i consigli dei relatori.

«Per poter muoverci in modo sicuro sulla strada occorre un atteggiamento consapevole, responsabile e cosciente. È un nostro diritto poter muoverci, viaggiare senza correre il pericolo di perdere la vita, ma, per questo, è anche un nostro dovere assicurare con il nostro comportamento la sicurezza per gli altri, per noi stessi e per i nostri cari o non essere causa di sofferenza e di morte altrui.

L'educazione stradale è fondamentale e rientra nelle finalità dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola italiana.

Sicuramente occorre una sinergia tra le forze sociali, le agenzie educative e le Istituzioni affinché l'educazione a un comportamento corretto, consapevole e responsabile quando ci si muove su strada, diventi il più possibile una bella normalità.

Occorre formarci per non vivere con leggerezza e indifferenza: le nostre azioni hanno comunque una responsabilità; ci auguriamo che la nostra vita e le nostre azioni migliorino il mondo intero e che non lo peggiorino o lo distruggano.

Il mio augurio è che questa giornata possa consolidare le competenze dei nostri allievi rispetto a comportamenti consapevoli e responsabili e che grazie al contributo di tutti, grazie a momenti come questi potremo limitare la scrittura di pagine tristi della nostra storia».





Per Roberto D’Aloisio il tema della sicurezza stradale è un tema prioritario, da inserire nelle scuole come per Teresio Viotti.

“E’ un tema sul quale le Camere penali si è sempre battuto, che coinvolge tutti indistintamente. Bisogna ottenere una legislazione per la vita umana”.

La scuola può diventare il motore di questi incontri. Un tema che dovrebbe essere messo in conto durante l’anno scolastico con l’educazione civica, al fine di evitare conseguenze spiacevoli.

Galleria fotografica