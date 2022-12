«Mettiamo "in luce" il buio di via Corsica, ho rischiato di investire un pedone»

TERMOLI. Via Corsica, croce e delizia della città di Termoli. Tanti i servizi e gli articoli che abbiamo dedicato a questa arteria strategica, la più importante del territorio sotto tanti aspetti. Interviste, testimonianze, segnalazioni e anche messaggi nella nuova sezione Dillo a Termolionline.

Ora, l’ennesimo racconto di disagio.

Scrive Martina: «Vorrei mettere in "luce" ancora una volta, una grossa problematica che è quella di via Corsica. Una strada continuamente trafficata che collega il centro della città, con la periferia e i paesi limitrofi e che ogni giorno viene percorsa da molte persone e per ogni motivo. Ma l'amministrazione comunale sa di quante tragedie vengano sfiorate ogni giorno? Ieri mi è successa una cosa che mi ha levato il sonno. Non ho fatto altro che pensare a quella persona. Non so se fosse un uomo o una donna. Chi è commesso, in questo periodo natalizio, viene spesso messo sotto pressione per il tanto lavoro. Erano circa le 19:30 quando ho chiuso il negozio e mi sono messa in macchina. Mi sono sentita stanca dopo il lavoro, ma per andare a casa avrei dovuto percorrere via Corsica. Ieri 14 dicembre, ha piovuto tutto il giorno e in modo quasi incessante. Ho iniziato a percorrere cosi, via Corsica. Di fronte a me non vedevo molto bene, i fari delle auto erano fastidiosi in modo particolare e si riflettevano sull’asfalto bagnato.

Si camminava lenti per via del traffico, ma a un certo punto, arrivati all’altezza del centro carni Bosap, ho sentito una voce urlare molto forte. Mi sono spaventata, ma non ho visto nessuno, solo dopo aver rallentato, ho notato qualcosa, una sagoma di una persona, ma credetemi non si vedeva nessuno per quanto fosse buio e per la pioggia. Quella persona, a cui vorrei chiedere scusa, è stata miracolata, io sono stata miracolata, ma fino a quando può una strada restare cosi al buio? In quell’esatto punto un uomo è stato investito ed è morta qualche anno fa. E quanti dovranno essere investite. I pedoni sono incoscienti a Termoli, gli automobilisti sono sbadati spesso, stanchi e sovrappensiero, e chi ne pagherà poi dei due le conseguenze? Che il comune di Termoli si prenda le sue responsabilità e ci metta in sicurezza tutti, perché come in via martiri della resistenza, come alla rotonda che porta dal cimitero al mare, sono stati installati pali della luce adeguati, è giusto anche che via Corsica venga messa in sicurezza con nuove installazioni e magari ponteggi pedonali, dato che negli ultimi anni, dalla zona artigianale fino al ponte, sono nate nuove realtà commerciali».