Un mese di tempo alle associazioni per rispondere al bando Asrem sul 118

TERMOLI. Invocato sia nell'incontro di martedì sera a Campobasso, sia nella successiva missiva indirizzata al commissario ad acta Donato Toma, è stato pubblicato l'avviso per il servizio del 118 in Molise. Sono 16 i lotti, che identificato le rispettive postazioni. Obiettivo stipulare la convenzione di attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, reso in forma continuativa, per 5 anni. Un servizio con ambulanze di tipo A, tipo B e automediche.

Due postazioni nel capoluogo, poi Bojano, Castelmauro, Larino, Montenero di Bisaccia, Riccia, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Termoli, Trivento, Agnone, Cerro al Volturno, Frosolone, Isernia. Sono 44 le pagine dell'avviso, comprese la modulistica da redigere per la presentazione dell'offerta e i regolamenti a cui attenersi. Trenta i giorni a disposizione delle associazioni di volontariato per rispondere al bando.