Termoli Card: oggi alle 16 in sala consiliare la presentazione del grande progetto

TERMOLI. Ci siamo, tanta la curiosità che in questi mesi ha contrassegnato l’avvento della Termoli Card, sprigionata da chi era stato interessato dai video e dai contenuti relativi a questa novità che si stava materializzando sotto i vostri occhi.

Oggi, venerdì 16 dicembre, è il grande giorno: quello della presentazione ufficiale.

Un circuito commerciale locale per dare valore al territorio e alla sua comunità, in particolare incentivando e premiando la fedeltà negli acquisti presso le attività del territorio, è questo il concetto alla base dell’iniziativa Termoli Card, che verrà presentata ufficialmente oggi pomeriggio, alle 16:00, nella sala consiliare del municipio di Termoli.

Protagonisti saranno Nicola Montuori, editore di Termolionline, Francesca Montuori e Alessio Di Giuseppe, fondatori di Termoli Card e le attività commerciali locali, che per prime hanno aderito.

Con Termoli Card, Mediacomm e Termolionline hanno approntato un grande progetto che darà nuovo impulso all’economia locale attraverso il cashback e altri servizi ad esso collegati.

Una iniziativa che si annuncia importante per la nostra città, per la nostra comunità. Termoli Card coinvolgerà tante attività termolesi: imprenditori, commercianti, liberi professionisti che vogliono dare un contributo al benessere dei termolesi e alla crescita della nostra città.

Una presentazione ufficiale che cade, peraltro, in un periodo di fermento particolare, come quello natalizio.

Vi aspettiamo in sala consiliare, alle 16:00, per scoprire la Termoli Card, e per chi non potesse, si potrà seguire la nostra diretta, su Termolionline e sulla nostra pagina Facebook.

Scarica l'APP di Termoli Card al seguente indirizzo https://termolicard.it/scarica-lapp/

Visita il sito http://www.termolicard.it/