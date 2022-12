Tunisia al voto, Termoli unico seggio elettorale in Molise

TERMOLI. I cittadini di nazionalità tunisina residenti nella regione Molise e iscritti nei registri anagrafici del Consolato tunisino a Napoli, hanno la possibilità di andare a esercitare il proprio diritto di voto presso l'unica sede elettorale in via Martiri della Resistenza, nei locali della nuova sede distaccata dei servizi sociali del comune di Termoli a piano terra.

La diaspora Tunisina può andare a votare dalle ore 8:00 fino alle ore 18:00 domani venerdì 16 dicembre e sabato 17 dicembre.

Con queste elezioni la Tunisia può ridefinire un equilibrio più solido tra il rispetto delle proprie tradizioni religioso-culturali e i valori di laicità propri delle società aperte. Domani andrà al voto, dopo la modifica assai discutibile della legge elettorale.

Dodici anni dopo l’inizio della rivoluzione democratica che ha rovesciato il regime di Ben Alì, sabato 17 dicembre i cittadini della Tunisia saranno chiamati alle urne per eleggere il Parlamento, le cui attività sono state sospese dal Presidente Kaid Saied (un celebre docente di diritto costituzionale in pensione).

Le elezioni si tengono dopo una modifica assai discutibile della normativa elettorale attuata con decreto presidenziale. I candidati possono, infatti, partecipare e competere nelle elezioni parlamentari a livello individuale, ma non come espressione di un partito politico.

Tre anni fa i tunisini votarono per eleggere il nuovo parlamento, e si trovarono a scegliere fra circa 15 mila candidati presentati da 31 partiti nazionali, più un numero indefinibile di indipendenti e liste locali; 20 partiti diversi riuscirono ad eleggere deputati, gli indipendenti eletti furono solo 11 in un parlamento di 217 seggi. Il 17 dicembre prossimo, data fissata per il primo turno di nuove elezioni politiche (che diversamente dal passato si svolgeranno col sistema uninominale a doppio turno anziché col sistema proporzionale), la scelta sarà ristretta fra 1.058 candidati, in gran parte indipendenti, e i partiti in lizza saranno solo 3. In 7 delle 161 circoscrizioni non si è presentato nemmeno un candidato (occorreva raccogliere 400 firme, metà almeno delle quali di donne, e un quarto almeno di persone con meno di 35 anni) e in 10 circoscrizioni il nome sul bollettino elettorale è uno solo.

L’Europa, e l’Italia in primis, non può assistere impotente ad una eventuale collasso dell’economia e della democrazia tunisina, una nazione che peraltro riveste un ruolo geopolitico di rilevanza primaria nel Mediterraneo e nel mondo arabo. Né ci si può affidare esclusivamente ai fondi sovrani del Golfo.

Per l’Europa non si tratta di esportare valori politici o regole istituzionali, ma molto più semplicemente di agire con supporti concreti e duraturi che non facciano sentire solo il popolo tunisino.

Servono aiuti finanziari di emergenza e cooperazione industriale di breve e medio periodo nonché interventi urgenti per far fronte alla crisi dell’agricoltura. Quando manca il latte per i bambini, il pane per molte famiglie ed i posti di lavoro per i giovani la mera retorica dei diritti umani non porta da nessuna parte.

La Tunisia (anche per il grande impegno dei medici militari durante le campagne vaccinali nei villaggi più sperduti) ha saputo reagire molto bene alla pandemia. Il popolo tunisino ha dimostrato nella crisi sanitaria di avere tutte le energie per reagire alle emergenze. Questa esperienza positiva dimostra che in un clima di stabilità politica la Tunisia può ridefinire un equilibrio più solido tra il rispetto delle proprie tradizioni religioso-culturali e i valori di laicità propri delle società aperte.

