Rifugio dei volontari Zampe nel Cuore isolato da un albero caduto, arriva il 115

GUGLIONESI. Tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli a Guglionesi. La strada comunale dove c’è il rifugio dell’associazione Zampe nel cuore, è rimasta bloccata a causa di un albero caduto a terra.

Bloccato anche un residente della zona che doveva recarsi a lavoro.

I volontari che, ogni mattina si recano a dar da mangiare agli amici a quattro zampe, non sono riusciti a passare a causa dei rami pericolanti.

Hanno contattato gli uomini del 115 e anche il Comune, “hanno mandato gli operatori per lo smaltimento dei rami. Se non fosse stato per i Vigili del fuoco anche il residente sarebbe rimasto bloccato sul posto senza poter andare a lavoro. I pompieri hanno fatto un lavoro con i fiocchi, tagliando anche l’altro albero che stava cadendo. Hanno messo in sicurezza tutta la zona.

Ringraziamo di cuore il lavoro encomiabile degli uomini del 115 perché davvero sono stati celeri e attenti. Se non fosse stato per loro, noi saremmo ancora bloccati”.

Galleria fotografica